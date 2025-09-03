ALERTA SANITARIA

Sanidad retira un lote de gel de ducha por presencia de bacterias

El microorganismo en cuestión puede provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado

ondacero.es

Madrid |

Imagen del producto afectado
Imagen del producto afectado | AEMPS/ EUROPA PRESS

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado sobre el cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de los lotes 2506918, 2506917 y 2506919 del gel de ducha 'Kneipp Litsea Cubeba Limón', envases de 200ml, debido a la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia.

Según ha señalado la Agencia, este microorganismo puede provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado. Sus síntomas más comunes son la fiebre, dificultad respiratoria, tos crónica, entre otros. En los casos más graves puede ocasionar incluso fallos multiorgánicos.

El responsable de la puesta en el mercado de este cosmético, que se distribuye en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta 'on-line', es la empresa Kneipp GmbH (Alemania). Dicha empresa ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias.

La AEMPS ha informado a los usuarios que, si disponen de alguna unidad de los lotes indicados del producto afectado, no las utilice y que podrán "dirigirse al establecimiento donde adquirió el producto para su devolución", añade.

En cuanto a los puntos de venta, la Agencia ha pedido que revisen los productos en venta y almacenados en su establecimiento. "Si dispone de unidades de los lotes indicados del producto afectado, retírelas de la venta y pónganse en contacto con la empresa responsable", ha finalizado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer