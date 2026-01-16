Sanidad investiga una intoxicación por ostras de 6 personas en un restaurante de Chamberí

Un lote de ostras en mal estado pudo ser la causa de la intoxicación alimentaria sufrida por seis personas en un restaurante del distrito madrileño de Chamberí, según ha explicado la vicealcadesa de la capital, Inma Sanz..

Los hechos adelantados por el diario 'El Mundo', se produjeron el pasado 7 de enero, cuando media docena de personas tuvieron que acudir al hospital, sin necesidad de ser ingresados, tras haber ingerido ostras valencianas en Ostras Pedrín, un bar de Chamberí.

Tal y como informa el diario 'El Mundo' , la autoridades madrileñas no descartan que se hayan dado más casos en Valencia, donde la franquicia tiene otros dos locales, por ingerir el mismo producto.

Un día después de que los afectados acudieran al hospital, Madrid Salud se presentó en el restaurante, donde se tomaron muestras de los productos que pudieron provocar la intoxicación.

Todo apunta a que la intoxicación fue de un solo lote de ostras

Las analíticas han confirmado que las muestras examinadas se encontraban en buen estado, lo que apunta a que la incidencia se limitó a un único lote de ostras, según han indicado fuentes de Seguridad y Emergencias.

Vómitos, fiebres y diarreas

Desde la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid se ha detallado que los afectados presentaban un cuadro a base de vómitos, dolores abdominales sin fiebre y diarreas, sintomatología que desapareció a las 24 horas tras el consumo de las ostras.