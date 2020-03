Sanidad mantiene el nivel de alerta y confirma 151 casos de coronavirus en España

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón , ha confirmado 151 casos de coronavirus en España y asegura que el esfuerzo se centra en localizar el origen de la decena de casos que no han tenido contacto con las zonas de riesgo. Cree que tiene que seguir con los mismos mensajes, "evitar las situaciones de riesgo al máximo" y mantiene que España se encuentra en la Fase 1, también llamada de contención.

Sanidad está a la espera de verificar 15 nuevos casos que podrían determinar cambios de medidas si no se controla el origen. De confirmarse estos 15, serían 151 contagios en España.

Fernando Simón ha dicho que de estos 15 casos hay 14 repartidos entre tres comunidades autónomas. En una de ellas, los vínculos no vienen de zonas de riesgo pero sí de una reunión internacional en otro país. También ha dicho que hay siete pacientes en UCI, que a priori estarían graves. Hasta ayer parecía que evolucionaban de forma estable dentro de la gravedad. "Tenemos 13 casos confirmados entre personal sanitario. Al menos dos, no se infectaron durante su labor diaria sino fuera. Son los que han generado gran parte del resto de contagios. De ahí las medidas especiales que se están tomando".

Fernando Simón ha afirmado que el escenario no ha cambiado. Ha insistido en que "no estamos para perder el tiempo con medidas efectistas que no van a contener el coronavirus".

Además, ha pedido paciencia a los ciudadanos si ven que hay sobrecarga en los servicios de Salud Pública en algunos puntos.

Sobre la posible cancelación de eventos deportivos, ha afirnmado que esta tarde habrá una decisión que se publicará por el Ministerio de Sanidad.

Por comunidades autónomas están repartidos de la siguiente manera:

Andalucía - 13

Asturias - 1

Baleares - 2

Canarias - 7 (+1 asintomático)

Cantabria - 10

Castilla-La Mancha - 7

Castilla y León - 8

Cataluña - 15

Comunidad Valenciana - 15

Extremadura - 6

Comunidad de Madrid - 34

Navarra - 1

País Vasco - 13

La Rioja - 3

