Sánchez anuncia cambios en la ley educativa: menos horas lectivas para los profesores, bajada de ratios y ayudas económicas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que llevará al Congreso de los Diputados una ley educativa por la que rebajará de manera obligatoria (hasta ahora solo era una recomendación) el número de horas lectivas del profesorado de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.

"Lo que vamos a hacer ahora es impulsar una ley de nuevas medidas donde, en lugar de ser una recomendación, sea una obligatoriedad que las horas lectivas en aula de los maestros y las maestras para la Educación Primaria sea de 23 horas y para los maestros y las maestras en Educación Secundaria y en Bachillerato sea de 18 horas", ha explicado un Sánchez que también ha subrayado que "estamos hablando siempre de educación en aula".

Esta medida llega después de una serie de demandas de los profesores y convertirá en obligatoriedad la recomendación ya fijada por la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá, que entró en vigor en 2021.

Esta norma recomendaba un máximo de 23 horas lectivas semanales al profesorado de Educación Infantil y Primaria y de 18 horas lectivas semanales al de Educación Secundaria y Bachillerato. Sin embargo, no se ha implementado de la misma manera en todas las comunidades autónomas.

Mientras que en regiones como Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia o Extremadura se han alcanzado acuerdos para reducir el horario lectivo del profesorado, en otras como la Comunidad de Madrid el horario sigue siendo de 25 horas semanales en Educación Infantil y Primaria, o en Castilla y León se permite excepcionalmente llegar a 20 horas semanales en Educación Secundaria y Bachillerato.

Cabe recordar que la jornada laboral de un profesor en España es de 37,5 horas semanales, aunque en algunas comunidades autónomas como Galicia o País Vasco se han llegado a acuerdos para reducirla.

Sánchez ha anunciado también que el Gobierno pretende "seguir impulsando la reducción de la ratio de maestro-maestra y alumno" y reducir la carga burocrática del profesorado, que son otras de las reivindicaciones de los docentes.

"El gobierno de España va a continuar en su apuesta por reforzar la educación pública. Lo hacemos con leyes que traen dignidad, calidad y excelencia a nuestros niños y niñas y también a nuestros jóvenes. Y también lo hacemos con una apuesta decidida por la calidad, la dignificación y el reconocimiento institucional, social y económico a todos los que participan en la comunidad educativa", ha explicado Sánchez.

Ayudas a familias vulnerables

Otro de los anuncios de Sánchez en torno a este tema, es la puesta en marcha de un programa dotado con 175 millones de euros, provenientes del Fondo Social Europeo Plus, para ayudar a familias vulnerables.

El presidente ya avanzó esta medida a los presidentes autonómicos y ha concretado que será a partir del próximo curso cuando se pongan en marcha estos programas de ayudas que, ha dicho, permitirán a las familias por debajo del umbral de la pobreza el acceso a una educación totalmente gratuita de sus hijos de 0 a 3 años.