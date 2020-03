Salvador Illa ha respondido en laSexta Noche a varias dudas acerca del coronavirus en España. El ministro de Sanidad comenta que las mascarillas no son necesarias, además de insistir en que cada caso tiene "características distintas". Sobre el futuro inmediato, Illa se ha mostrado convencido de que se va a superar la crisis sanitaria.

En nuestro país ya se han registrado más de 50 positivos por coronavirus, aunque el ministro de Sanidad insiste en que cada caso tiene características diferentes: "No solo hay que ver el número de casos".

Además, Illa ha asegurado que por ahora no se contempla el cierre de fronteras. "No contemplamos ese escenario porque no es tan eficaz como parece".

