Salimos a la calle para ver cómo han recibido los españoles al nuevo papa León XIV: "Lo va a tener muy difícil"

Desde hace pocos días el mundo conoce quién es el nuevo papa: León XIV. Y opiniones sobre el tema, hay de todos los colores. De eso se ha dado cuenta rápidamente Tomás Sanjuán, que ha salido a la calle para hablar con los ciudadanos sobre el nuevo pontífice y su figura.

Declaraciones de ciudadanos

En el vídeo queda claro esa diversidad, ya que algunos declaran que "es muy importante" por muchos motivos, pero hay otros que ni siquiera conocen el nombre del nuevo pontífice, y reconocen abiertamente que "no les importa".

De León XIV los ciudadanos esperan muchas cosas. A los que si les importa creen que lo más importante es que Robert Prevost sea capaz de "abrir la iglesia al mundo" y que "procure la unidad del mundo, que aunque lo tenga muy difícil, tiene que poner de su parte".

Con los más jóvenes es distinto, porque llevan muy pocos años sobre la tierra y aún no entienden del todo una figura como la del pontífice. Según Luna, de 6 años, el papa "es un hombre que nos está cuidando" y lo hace "bien".

Los más mayores entienden esa diversidad de opiniones: "hay muchísimos católicos, pero también hay muchísima gente que no tiene creencia ninguna". Por eso opinan que "no se trata de que los que no crean empiecen a creer, si no que tanto unos como otros vivan como personas decentes".

Esas son algunas de las opiniones recogidas en la calle sobre el nuevo papa León XIV. Unos lo ven como un referente, otros como algo lejano. Es decir, igual que religión, porque depende de cada uno. Pero lo cierto es que la elección de un nuevo papa siempre marca un antes y un después en el rumbo de la Iglesia y, para muchos, en su manera de entender el mundo.