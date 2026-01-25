"He salido disparada hasta los viajeros": la primera conversación entre la interventora del Alvia y el centro de control de Atocha

"Hemos tenido un accidente. Me he dado un golpe en la cabeza muy fuerte. He estado unos minutos sin conocimiento. No sé dónde estamos". Estas fueron las primeras palabras entre la interventora del Alvia accidentado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) con el centro de control de Atocha. La Sexta ha accedido a la primera conversación, que se produjo a las 19:46 horas.

"Dame un segundo. Voy a ver de qué tren eres, compi", le dijo un trabajador del centro de control a la interventora. "Estamos en el 2373. Hemos tenido un accidente grande", le contestó visiblemente alterada. "Me he dado un golpe bastante fuerte en la cabeza y no me encuentro bien", reiteraba al centro de control. Desde allí, el trabajador le dijo: "Tranquila, compi. Estás en Córdoba. Déjame un segundo que voy a gestionártelo".

A las 19:48 horas se produjo una segunda conversación entre el centro de control y la interventora. "Estaba dentro de la cabina y he salido disparada", señalaba la trabajadora. Segundos después, cuando fue preguntada por el maquinista, la llamada se corta.

Pasan dos minutos hasta que se produce una tercera comunicación entre ambos, la más larga de las tres y en la que la interventora intenta proporcionar toda la información que puede. "Necesito que me cuentes un poco la situación. ¿Qué ha pasado?", preguntaban desde el centro de control. "La situación es que yo me he dado un golpe en la cabeza, tengo sangre (...) Me estoy dirigiendo a ver si puedo ver al maquinista", respondió.

"Necesito que te calmes un segundo. ¿El tren ha frenado y por eso has tenido un golpe, verdad?", insistían desde Atocha, a lo que la interventora respondió: "Se ve que sí. Estaba detrás en ese momento y he salido disparada hasta los viajeros. Me he dado con la cabeza en la puerta y he salido disparada".

El primer objetivo de la conversación con Atocha era conocer el estado del tren e intentar hablar con el maquinista. "Necesito que te acerques en la medida de lo posible a la cabina del tren, a ver si está el maquinista", insistían desde el centro de control. "Voy a ver al maquinista", dijo la interventora antes de que finalizase la llamada. Sin embargo, esa conversación con el chófer nunca tuvo lugar, ya que el maquinista murió tras el accidente.