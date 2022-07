Las salas de concierto de Cataluña piden a los Mossos "herramientas" para prevenir los casos de pinchazos a mujeres

El presidente de la Associació de Sales de Concert de Catalunya (Asacc) y codirector de la sala Razzmatazz de Barcelona, Lluís Torrents, ha pedido a los Mossos d'Esquadra que hagan "todo lo posible para ver qué pasa y herramientas para poder prevenir y detectar" pinchazos a mujeres que se han registrado en discotecas de Lloret de Mar (Girona) y Barcelona.

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a los periodistas tras una mesa de trabajo con la prensa después de que haya trascendido que las denuncias por pinchazos en Cataluña ya se elevan a 14 y que ninguno de estos casos ha acabado en una agresión sexual o robo posterior.

Torrents ha detallado que esta semana han mantenido una reunión con la Conselleria de Interior de la Generalitat y la policía catalana y que al preguntar por qué medidas podían tomar desde el ocio nocturno, no les han dado ninguna: "Hay un desconocimiento total".

Las hipótesis de los agentes sobre los pinchazos

También ha asegurado que los Mossos desconocen con qué objeto se producen los pinchazos, ni qué sustancia se suministra o si se suministra alguna.

Torrents añade que se habla de varias hipótesis posibles sobre la motivación de los pinchazos, como 'challenges' de Internet, juegos de rol, y hombres que buscan que las mujeres tengan miedo a salir.

Además, ha insistido en no vincular los pinchazos con el sector del ocio nocturno y ha llamado a no especular: "Estamos muy preocupados porque nos afecta directamente y muchas veces porque se nos señala, cuando no solo se dan en ocio de noche, también en eventos deportivos".