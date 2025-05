Yo sabía quién iba a ser Papa y que se llamaría León XIV: así es como acerté la papaporra de Onda Cero

Eran las 19:13 del jueves 8 de mayo, todo el mundo estaba pendiente de las palabras del cardenal protodiácono que iba a anunciar qué cardenal se convertiría en nuevo papa y cuál era el nombre que había elegido.

En la redacción de Onda Cero llevábamos desde la muerte del papa Francisco haciendo apuestas sobre quién sería el nuevo Pontífice y, concretamente los de Digital, plasmamos nuestras predicciones en lo que llamamos "papaporra".

De ahí que a la emoción y al interés profesional que tenía por conocer quién se había convertido en papa, se uniera el morbo de confirmar si alguno de mis compañeros había acertado la porra.

El anuncio no me pilló en la redacción sino volviendo a casa con mis hijos por la calle, pero iba escuchando en directo el Especial de Alsina desde el Vaticano con la aplicación de Onda Cero. Cuando me di cuenta de que no sólo había acertado qué cardenal era el nuevo papa, Robert Francis Prevost, sino también el nombre que había elegido, León XIV,no salía de mi asombro.

¡He ganado la "papaporra"!

No había escuchado mal, no me cegó la ilusión de ser yo la que acertara, la alerta de Onda Cero que me entró en el móvil inmediatamente después me confirmaba que Prevost era el nuevo papa y que se haría llamar León XIV. ¡No me lo podía creer!

Inmediatamente llamé la atención sobre mi proeza en el grupo de whatsapp de los compañeros de la web de Onda Cero y empecé a recibir emojis de celebración y comentarios de sorpresa de todo tipo.

Cómo se me ocurrió

Desde que he puesto un pie esta mañana en la redacción de Onda Cero es la pregunta que más me han hecho. La mayoría de mis compañeros celebran que acertara el cardenal elegido, pero "flipan" con que vaticinara además que se iba a llamar León XIV.

El propio Carlos Alsina se ha hecho eco de mi sorprendente premonición y se ha referido a mi como "vaticanista encubierta" a la que "todos estamos rindiendo pleitesía".

Niego que tenga información privilegiada, ni relación directa con Prevost como para saber que quería llamarse León XIV. La inspiración para mi elección fue fruto de un proceso mucho más simple.

En los últimos días, por mi trabajo en la web de Onda Cero, he leído múltiples perfiles de papables y, entre todos ellos, el de Robert Francis Prevost me llamó la atención porque era agustino, porque se alineaba con Francisco (pero no disgustaba a los más conservadores), por su carácter discreto y porque era estadounidense, y pensé que todas estas características le hacían ganador.

Para elegir el nombre, miré un documento en Wikipedia con los nombres de los papas para ver el que más me gustaba y ponerle el número siguiente que le correspondiera. Como me gusta el nombre de León, y el último León fue XIII, pues elegí León XIV.

Y así de tonta es la suerte. Me dicen que aproveche mi clarividencia para hacer todo tipo de apuestas y que decida yo el número de la lotería de Navidad de Onda Cero. De momento, creo que con el "dineral" que he ganado (23 euros) organizaré un ágape en la redacción.