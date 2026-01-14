Ryanair lanza otro dardo a Óscar Puente y critica la subida de tasas: "¿Cuándo dejará el ministro de twittear y hará algo al respecto?"

El debate sobre las tasas aeroportuarias en España ha vuelto a encender las redes sociales. El ministro de Transportes, Óscar Puente, y la compañía aérea Ryanair se han enzarzado en un cruce de mensajes en X (antes Twitter), donde ambas partes se acusaron mutuamente de manipular la realidad sobre las operaciones de la aerolínea en el país.

El mensaje de Puente: "Solo quiere rebajar tasas"

Óscar Puente abrió el intercambio con un tuit en el que negaba que Ryanair estuviera reduciendo operaciones o perdiendo pasajeros. "Ni reduce operaciones ni desciende en número de pasajeros. Al revés", escribió, para después señalar que "solo pretende que le rebajen tasas para aumentar sus beneficios".

En su publicación, el ministro acompañó sus palabras con recortes de prensa en los que se destacaba que la aerolínea "aumenta su dominio en España" y que "las tasas de Aena no expulsan a Ryanair".

La respuesta de la aerolínea: "El ministro Puente sigue sin entenderlo"

La contestación de la compañía irlandesa llegó poco después. Desde su cuenta oficial en X, Ryanair replicó: "El ministro Puente sigue sin entenderlo". En el mismo mensaje, defendió su condición de "mayor aerolínea de España" y aseguró que continuará creciendo "en aeropuertos competitivos como Málaga y Alicante".

Al mismo tiempo, acusó al Gobierno y a Aena de haber "abandonado a los aeropuertos regionales" al "subir las tasas e impedir el crecimiento en destinos como Santander, Valladolid o Jerez". La réplica concluyó con una crítica directa al ministro: "¿Cuándo dejará el ministro de tuitear y hará algo al respecto?".

Un conflicto latente por las tasas de Aena

El intercambio se enmarca en la disputa abierta entre Ryanair y Aena por el incremento de las tasas aeroportuarias previsto para los próximos años. La aerolínea sostiene que la subida afectará especialmente a los aeropuertos pequeños y medianos, mientras que el Gobierno defiende que las tarifas continúan siendo competitivas y necesarias para mantener la red de infraestructuras públicas.