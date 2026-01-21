Rufián recupera declaraciones pasadas sobre el Rodalies: "Algún día pasará algo y es pura responsabilidad del PSOE"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha publicado en su perfil de X un recopilatorio de las veces en las que ha denunciado en la Cámara Baja el mal estado de Rodalies y de sus infraestructuras. "Hemos denunciado y denunciaremos el infierno de Rodalies. Hasta que acabe", ha señalado en el tuit que acompaña al vídeo.

Rufián ha hecho este recopilatorio después de la semana negra que se ha vivido en España. El domingo dos trenes colisionaron en Adamuz dejando un total de 43 fallecidos y más de 100 heridos, y el martes un tren de Rodalies se salió de la vía y otro se chocó contra un muro, dejando un muerto y decenas de heridos.

Es la puerta de entrada al infierno

El independentista, que ha advertido del problema en Rodalies en numerosas ocasiones, llegó a comparar con "la entrada al infierno" el momento en el que muchos catalanes cogen un tren. "Para muchos es el peor momento del día", aseguraba en una de sus intervenciones ante los Diputados.

En varias ocasiones, el portavoz de ERC ha señalado directamente al PSOE porque es quien gestiona de forma "exclusiva" los Rodalies. "Algún día pasará algo grave y esto es pura responsabilidad del PSOE", aseguraba en otro de sus discursos. Así las cosas, se preguntaba si tenían pensada alguna inversión para ello, porque "la Cataluña de 2023 funciona igual que en 2011".

Según datos oficiales aportados por el propio parlamentario, en uno de sus discursos aseveró que cuatro de cada cinco trenes llegaban tarde, lo que provocaba que la gente acumulara hasta "228.000 horas esperando en un tren" y que cada año se producían un total de 876 incidencias. Rufián, a sus 41 años -ahora tiene 43- ha insistido en que lleva "25 años cogiendo trenes y esto ha pasado toda la vida".

43 víctimas en Adamuz y una en Cataluña

El accidente de tren en Adamuz, que todavía continúa investigándose, se ha saldado por el momento con 43 víctimas. Todavía no se han levantado por completo los vagones del Alvia, el tren que quedó en peor estado, y no se descarta encontrar más cuerpos sin vida. La última información que se tiene del suceso es que solo pasaron nueve segundos entre el paso de un tren y otro, y no 20 como se dijo en un principio.

En cuanto a los incidentes de Rodalies, el fallecido es el maquinista de 27 años que estaba en prácticas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que Adif ha limitado la velocidad en la línea Madrid-Barcelona después de que 25 maquinistas avisaran de incidencias. Además, el sindicato SEMAF ha anunciado una huelga general de todo el sector.