Rubén Amón, sobre Julio Iglesias: "¿La polarización es tan disparatada que si eres de derechas estás con él y si eres de izquierda estás contra él?"

Rubén Amón habla en Más de uno sobre las acusaciones de abuso sexual sobre Julio Iglesias y la "polarización" que ha despertado el caso en la población.

ondacero.es

Madrid |

Imagen de Julio Iglesias.

Dos exempleadas de las mansiones de Julio Iglesias han acusado al cantante de agresión sexual. Las denuncias sitúan los hechos en 2021 y describen una serie de abusos de los que el artista ya se ha pronunciado para negar toda acusación. "Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer", ha dicho Iglesias en un comunicado en Instagram.

Del caso y de las reacciones ha hablado Rubén Amón en Más de uno con sus conocidas siete preguntas y media, en las que reflexiona acerca de la "polarización" que ha despertado el caso tanto en la política como en la población, y también de los "defensores" del cantante.

"¿Están siendo los defensores de Julio Iglesias los peores defensores de Julio Iglesias?", se pregunta Rubén Amón tras el testimonio de Ramón Arcusa, por ejemplo. El integrante del Dúo Dinámico aseguró en Espejo Público de Antena 3 que si una violación no se denunciaba el mismo día y seguía en sucesivos días, era "consentida".

En este sentido, Rubén Amón también pregunta en tono irónico qué teoría "exculpatoria" gusta más, si el "montaje del Gobierno para hablar de otra cosa o quienes dicen que si te dejas muchas veces es que te gusta". La política tampoco se ha librado de la polémica: "¿Y qué tal si, al mismo tiempo, los políticos de la izquierda que ya lo han condenado esperan a una sentencia?".

"O sea, ¿la polarización de España es tan disparatada que si eres de derechas estás con Julio y si eres de izquierda estás contra Julio?", añade Amón sobre la controversia en el ámbito de la política, al mismo tiempo que señala si es una "ventaja" el que la causa se pueda dirimir en un tribunal, "de forma que los denunciantes puedan denunciar y el denunciado pueda defenderse".

Además, Amón apunta a que puede ser "inquietante" el "régimen de cautiverio y abuso en que parecía desempeñarse nuestro español más universal", y que el cantante haya acudido a Hola como plataforma de comunicación "en lugar de recurrir a una agencia de prensa nacional o internacional".

Por último, Amón lanza una reflexión sobre la separación de la persona y su obra: "Separar el hombre de la obra, y la obra del hombre... ¿De verdad que vamos otra vez a...?".

