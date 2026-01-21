Rodalies mantiene suspendido el servicio de trenes mientras realiza "marchas blancas" para comprobar el estado de las vías

El servicio de Rodalies de Cataluña permanece suspendido durante la mañana de este miércoles mientras los técnicos revisan el estado de las vías, tras el descarrilamiento de un tren en la localidad barcelonesa de Gelida. El convoy habría chocado contra un muro de contención que se desprendió a causa del temporal de lluvias. El accidente ha dejado un fallecido y 37 personas heridas, cinco de ellas en estado grave.

La suspensión del servicio ha sido confirmada por la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una comparecencia conjunta con la consellera de Interior, Núria Parlon. Según han explicado, la comprobación del estado de la red ferroviaria se está realizando mediante las denominadas "marchas blancas", en las que maquinistas, acompañados por técnicos de Renfe y Adif, han recorrido toda la red con trenes vacíos durante la noche y la madrugada para detectar posibles daños en la infraestructura.

A las 9:30 horas está prevista una reunión del comité de emergencias para evaluar el resultado de estas inspecciones y decidir cuándo podrá retomarse el servicio ferroviario, siempre que se pueda garantizar la seguridad de la circulación.

Un segundo descarrilamientos sin heridos

Según ha detallado Paneque, maquinistas y técnicos de infraestructuras ferroviarias han estado "peinando" todo el trazado de Rodalies para comprobar que las intensas lluvias no hayan causado nuevos desperfectos, después de que anoche se produjeran dos descarrilamientos. El temporal también provocó el descarrilamiento de otro tren de Cercanías, que chocó contra una roca caída sobre las vías. En este segundo incidente no se han registrado heridos, aunque en el convoy viajaban una decena de pasajeros.

No se puede confirmar que el fallecido sea el maquinista

El accidente más grave se produjo entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, cuando un muro de contención de la autopista AP-7, desprendido por las lluvias de los últimos días, cayó sobre las vías. El tren, que se dirigía a Manresa, chocó contra el muro alrededor de las nueve de la noche, provocando el siniestro más grave, con una víctima mortal y 37 heridos de diversa consideración. En el momento del accidente había varias personas en la cabina del tren, por lo que, por ahora, no se puede confirmar que la persona fallecida sea el maquinista.