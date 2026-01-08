INCIDENCIA EN LA RED FERROVIARIA

Un robo de cable en la línea Córdoba-Sevilla provoca retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan Andalucía

El robo ha ocurrido entre las estaciones de Guadajoz, en Sevilla, y Córdoba, lo que ha provocado retrasos desde primera hora en las conexiones de alta velocidad de larga y media distancia.

EFE | ondacero.es

Madrid |

Imagen de archivo de viajeros que miran la pantalla con los destinos de los trenes.
Imagen de archivo de viajeros que miran la pantalla con los destinos de los trenes. | Carlos Luján / Europa Press

Un robo de cable entre las estaciones de Guadajoz (Sevilla) y Córdoba provoca retrasos desde primera hora de este jueves en las conexiones de alta velocidad de larga y media distancia que afectan a las conexiones entre Andalucía y el resto de España que pasan por ese tramo.

En sus redes sociales, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha informado de esta circunstancia tras el robo detectado esta madrugada entre las citadas estaciones.

Fuentes de esta empresa pública han indicado que el robo se ha producido en torno a las 00.40 horas de este jueves, y ha provocado una avería en el sistema de señalización denominado Linienzugbeeinflussung (LZB), que desde 1992 funciona como control de señales principal en la alta velocidad española.

Las líneas con problemas y retrasos en alta velocidad

El robo provoca problemas en ambas vías entre Córdoba y Guadajoz y entre Córdoba y la bifurcación de Málaga en vía II.

Los trenes están circulando con autorización de rebase de señales (BSL), y banalizaciones selectivas por vía I entre Córdoba y Almodóvar, lo que garantiza los viajes pero más lentos de lo habitual.

Los trenes de larga y media distancia de Alta Velocidad registran un retraso medio estimado de 35 minutos, aunque la compañía francesa Ouigo ha suprimido el que tenía que conectar Madrid y Sevilla, con salida desde la capital de España a las 8:42 horas.

ADIF ha indicado que se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer