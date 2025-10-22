Roberto Brasero señala las consecuencias de mantener el horario de verano: "Amanecería a las 10..."

Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de proponer a la Comisión Europea acabar con los cambios de horario porque "yo ya no le veo sentido", muchas han sido las reacciones por parte de todos los sectores de la sociedad. Desde la política que le acusan de utilizarlo como desvío de otros asuntos, hasta expertos en el tema.

Este fin de semana se cambia la hora y se pasa al horario de invierno: el domingo a las tres, serán las dos. El meteorólogo Roberto Brasero ha explicado que con el horario de invierno amanece una hora más temprana el domingo. Por lo tanto, en el caso de mantener siempre el horario de verano, "en invierno en Galicia no se haría de día hasta las 10 de la mañana y en Madrid hasta las 9:30 horas".

Por contra, en el caso de mantener el horario de invierno para siempre, los efectos se notarían más en el este, porque es por donde sale el sol: "En Menorca se haría de día a las 5:15 horas y empezaría a anochecer a las 20:15 horas", ha explicado.

Por el momento, tal y como ha recordado Brasero, cambiar de hora dos veces al año sigue siendo obligatorio porque "la normativa europea que lo regula, no caduca", así que mientras los Estados miembros no lleguen a un acuerdo, las cosas seguirán como hasta ahora; el domingo a las tres serán las dos y será el día más largo de todo el año porque tendrá 25 horas.

El primer cambio de hora en España se produjo en 1918, aunque luego durante unos años no se hizo ninguno. Franco lo recuperó en 1940 para que España tuviera la misma hora que la Alemania nazi y los países de Europa. Ya en los 70, el horario de verano resucitó debido a la crisis del petróleo y sigue vigente.

Qué horario debería tener España

En 2028, la Comisión Europea propuso acabar con los cambios de hora. En una encuesta en la que participaron 4,5 millones de personas, el 84% votó a favor de eliminarlos. En un principio, el 31 de marzo de 2019 iba a ser la última vez que se hiciera, sin embargo, el Parlamento Europeo pidió retrasarlo hasta 2021. Sin embargo, cuando llegó la nueva fecha, el Consejo de la UE no se había pronunciado.

Aun así, en esta consulta España no llegó a decidir que huso horario adoptaría. No hay un consenso claro sobre qué horario debería quedarse, si el de invierno, el de verano o cambiar al huso natural y dejarlo como tal. Cabe recordar que España, según su posición, debería tener el mismo huso horario que Portugal o Reino Unido, una hora menos que la actual.

En una consulta realizada por el CIS en 2018, el 65% de los encuestados votó a favor de mantener el horario de verano. Mientras que los científicos alegan que el mejor es el de invierno porque es más favorable para los ritmos biológicos del cuerpo humano. Lo que está claro es que el debate está servido.