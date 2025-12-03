El riesgo con la peste porcina en España: podría volverse endémica debido a una garrapata

La reintroducción de la peste porcina africana (PPA) en España ha encendido las alarmas en el sector ganadero y sanitario. Tras más de tres décadas sin casos detectados desde su erradicación en 1994, la presencia del virus en jabalíes silvestres de Cataluña y la existencia de un tipo de garrapata capaz de mantener la enfermedad podrían convertir la PPA en un problema endémico en el país.

Las autoridades trabajan para contener esta amenaza y evitar que se propague a las granjas porcinas, donde un brote supondría cuantiosas pérdidas económicas y sanitarias.

Este resurgimiento de esta dolencia ha generado alarma ahora podría mantenerse de forma persistente gracias al insecto del género Ornithodoros spp., capaz de actuar como reservorio del virus. Además, la alta densidad creciente de jabalíes y las condiciones invernales, que dificultan la eliminación natural de los cadáveres infectados, aumentan el riesgo de contagio continuo.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja intensamente para evitar la propagación del virus a las explotaciones porcinas comerciales, clave para evitar sacrificios masivos y graves pérdidas económicas.

Para ello, se aplican estrictos protocolos de bioseguridad y se han implementado medidas como la adquisición de repelentes odorantes para reducir el contacto entre jabalíes y cerdos domésticos. También hay un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad y equipos especializados que controlan la zona infectada, donde se prohibió la caza para evitar dispersión de la enfermedad y se han establecido áreas de control y vigilancia divididas en zonas de alto riesgo y buffer.

Posibles efectos económicos para España

El reingreso de la peste porcina africana implica un riesgo directo para la industria porcina española, una de las más importantes del país y referente en la exportación de productos cárnicos. La detección de casos en Cataluña ha provocado bloqueos de exportaciones, afectando especialmente a la provincia de Barcelona y poniendo en riesgo la certificación de España como país libre de la enfermedad, que solo se recuperaría pasados 12 meses sin nuevos casos.

Esto podría traducirse en pérdidas millonarias para el sector, dada la paralización que implican las restricciones internacionales y los sacrificios masivos de animales en caso de contagio en granjas. El Ministerio de Agricultura ha destacado la prioridad absoluta de evitar contagios en explotaciones comerciales, para lo cual se aplican estrictos protocolos de bioseguridad y medidas como el uso de repelentes para disminuir el contacto entre jabalíes y cerdos domésticos.

Impacto en la salud y alarma internacional

La peste porcina africana no afecta a la salud humana, ya que se trata de una enfermedad exclusiva de cerdos y jabalíes, pero su impacto en la salud animal es devastador, con alta mortalidad en las piaras infectadas. A nivel mundial, la PPA ha tenido brotes significativos en Europa del Este, Asia y África, causando pérdidas severas y generando alarma en los sectores agropecuarios.