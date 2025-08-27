Los reyes comienzan su visita a las zonas afectadas por los incendios: llegan al Lago de Sanabria y el Parque de Las Médulas

Los Reyes de España han iniciado este miércoles una visita a las zonas más afectadas por los incendios forestales que durante las últimas semanas han arrasado amplias extensiones de Castilla y León, Galicia y Extremadura. Su primera parada ha sido en el Parque Natural del Lago de Sanabria, en la provincia de Zamora, y posteriormente se desplazarán al paraje cultural y natural de Las Médulas, en León, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Felipe VI y doña Letizia han llegado puntuales a la casa del parque natural del Lago de Sanabria, donde fueron recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos. Desde allí se dirigieron al centro de mando avanzado del incendio de Porto, instalado en el mismo parque, para conocer de primera mano la evolución del operativo de extinción y saludar a los efectivos que trabajan en la zona.

Durante la visita, han recorrido algunos de los senderos más emblemáticos del parque, aunque la presencia de humo en la zona del cañón de Forcadura obligó a cancelar la visita al mirador de esa ruta de senderismo, uno de los puntos más afectados por el fuego. Los Reyes también se desplazarán a San Martín de Castañeda para conversar con ganaderos, hosteleros y vecinos evacuados que ya han podido regresar a sus viviendas.

Apoyo a los vecinos

El objetivo de este viaje, según ha indicado la Casa Real, es "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados", y también agradecer la labor de todos los equipos que han contribuido a combatir los incendios y proteger a la población. Los alcaldes de la zona también han lanzado un mensaje de esperanza, recordando que la actividad turística puede convertirse en un motor clave para la recuperación de estos espacios naturales.

La agenda real

La agenda de los Reyes continuará durante el jueves y el viernes con visitas a otras localidades afectadas en Galicia y Extremadura, aunque desde Zarzuela no se han concretado aún los recorridos. El jueves visitarán varias localidades afectadas por los incendios en Galicia y, el viernes, en Extremadura.​

Felipe VI se ha mantenido en contacto constante con el Gobierno y los presidentes autonómicos de las regiones afectadas para supervisar la situación y apoyar a los equipos de emergencia.

El pasado 17 de agosto, el Rey ya visitó la sede de la Unidad Militar de Emergencia (UME) junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para conocer el trabajo de sus efectivos en la extinción de los incendios y agradecer su esfuerzo.