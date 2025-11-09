Los Reyes viajan a China en su primera visita de Estado a este país para estrechar "profundos lazos" con el gigante asiático

Los Reyes viajan hasta China en su primera visita de Estado al gigante asiático con el objetivo de continuar estrechando "profundos lazos" entre ambos países. Felipe y Letizia visitarán Chengdú, la capital de la provincia de Sichuan, y Pekín. Además, se reunirán con el presidente chino, Xi Jinping. Los Reyes saldrán a mediodía del aeropuerto de Barajas, donde serán despedidos con honores militares, aunque la agenda oficial no comienza hasta el martes.

El viaje estará dividido en dos etapas: por un lado, una agenda política, que incluye reuniones con diversas personalidades del país y, por otro lado, una agenda económica. Los Reyes se reunirán con empresarios en Chengdú y Pekín y participarán empresas tanto españolas como chinas. En un viaje de Estado, como norma general, los Reyes suelen visitar la capital del país y otra ciudad. Aunque suele iniciarse la visita por la capital, en este caso ambos países han decidido que se inicie por Chengdú.

Chengdú ha sido elegida porque en 2022 se abrió el último consulado general de los cinco que tiene España en China y, además, desde abril la aerolínea Sichuan Airlines realiza vuelos directos con Madrid. En esta ciudad de 20 millones de habitantes, el rey presidirá uno de los dos foros empresariales que hay previstos en el viaje.

Actos políticos, económicos y culturales

Felipe VI se reunirá con el secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de China (PPC) y con la gobernadora de la provincia de Sichuan, mientras que Letizia presidirá un acto cultural con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, que da nombre a la biblioteca del Instituto Cervantes de Pekín.

En Pekín, donde los reyes llegarán el martes por la tarde, los monarcas se reunirán con Xi Jinping y la primera dama, Peng Liyuan. Primero disfrutarán de una cena de gala de carácter privado y ya el miércoles a primera hora tendrá lugar la recepción con honores en el Gran Palacio del Pueblo. El rey también mantendrá un encuentro con el primer ministro, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, Zhao Leji.

Además, se celebrará el segundo foro económico -la reunión del Consejo Asesor Empresarial España-China-, que presidirá el Rey que también visitará la fábrica de la multinacional española de componentes para vehículos Gestamp.

Por su parte, la reina acudirá a un acto de promoción del español en la Universidad de Lenguas extranjeras. Después, junto con la primera dama, visitará un centro para personas con discapacidad. Finalmente, los Reyes asistirán al primer concierto de la Orquesta Titular del Teatro Real en el Centro Nacional de Artes Escénicas (NCPA) de Pekín. El viaje de Estado terminará el jueves 13 de noviembre con una recepción a los 5.000 españoles que viven en China.

Carlos Cuerpo y José Manuel Albares acompañarán a los Reyes

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acompañarán a los Reyes en el viaje. Desde Exteriores lo ven como una "oportunidad de continuar estrechando los profundos lazos políticos, económicos y culturales entre ambos países".

Las relaciones diplomáticas con China comenzaron en 1973. El Gobierno chino considera a España como un socio estratégico con Europa. Esta visita permitirá al rey abordar cuestiones internacionales, como la guerra de Ucrania o los conflictos en Oriente Próximo, aprovechando que China es miembro permanente del Consejo General de la ONU

No es la primera visita de los Reyes a China, donde viajaron en 2006 como príncipes, pero sí es la primera vez que viajan como jefes de Estado. Este viaje se produce tras los tres que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los últimos dos años -la última vez que se reunieron fue en abril-. La última visita a China la protagonizaron los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía, en 2007.