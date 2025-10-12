Los Reyes y sus hijas son recibidos con aplausos y vítores a su llegada al desfile de la Fiesta Nacional

Más de mil invitados asisten este domingo a la recepción que los Reyes ofrecen en el Palacio Real de Madrid con motivo del Día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Tras presidir el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y el desfile militar en la Plaza de Cánovas del Castillo, los Reyes se dirigirán al Palacio Real donde ofrecerán la tradicional recepción con motivo de la Fiesta Nacional en la que este año estarán acompañados por primera vez por sus dos hijas, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, que debutará en este acto tras cumplir 18 años el pasado mes de abril.

La llegada de los monarcas y sus hijas al acto central del 12 de octubre se ha producido alrededor de las 11:00 horas entre vítores y aplausos por parte de las miles de personas que han madrugado para presenciar en directo el desfile de la Fiesta Nacional.

Las imágenes muestran a la reina Letizia saludando a la multitud congregada desde el interior del vehículo que la llevaba junto al resto de su familia ante la tribuna en la que esperaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -que ha sido recibido con pitos y abucheos- y el resto de autoridades. Una vez escuchado el himno de España, los Reyes y sus hijas han saludado a las autoridades y han ocupado sus posiciones en la tribuna.

La Casa Real traslada sus felicitaciones por la celebración de la Fiesta Nacional

La Casa Real ha trasladado este domingo sus felicitaciones por la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre, cuyo acto central será el tradicional desfile militar en el centro de Madrid.

En la cuenta oficial de la Casa Real en la red social X ha publicado el mensaje "¡Feliz día de la Fiesta Nacional!", junto a un vídeo de la bandera española ondeando.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, presiden este domingo el acto central de los actos para conmemorar el Día de la Hispanidad, el tradicional desfile militar que acoge Madrid. Este año, participan casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente los Reyes ofrecen una recepción en el Palacio Real. La gran novedad este año será la presencia por primera vez de la hija menor de los Reyes, tras haber alcanzado la mayoría de edad el pasado 29 de abril.