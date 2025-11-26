El rey Juan Carlos vuelve a defender su comportamiento y pide comprensión: "No me arrepiento"

El rey Juan Carlos ha vuelto a ser protagonista este miércoles después de ofrecer una entrevista en Francia con motivo de la publicación, hace unas semanas, de su libro de memorias, Reconciliación.

El rey emérito ha defendido, como hace también en el libro, su gestión durante sus casi 39 años de reinado (1975-2014) y, aunque reconoce que ha cometido "errores", asegura que no se arrepiente de ellos. Además, ha reivindicado su papel en la Transición y en la Constitución y ha hablado de su relación tanto con Franco como con su hijo Felipe VI.

"Yo, realmente, he servido a España y a los españoles y a veces no he prestado atención a mi familia. Espero que me perdonen y que los españoles comprendan lo que he hecho (…) Todos los hombres cometen errores y todo el mundo los comete", ha explicado un rey emérito que también ha asegurado que no se arrepiente de nada, que intenta no tener remordimientos y que si volviera atrás tendría más cuidado a la hora de hacer algunas cosas.

En la entrevista también ha dedicado unas bonitas palabras a su hijo, el rey Felipe VI, del que ha dicho que es un "buen rey" y le ha deseado "éxito" para que "España esté bien gobernada".

Ha desvelado también que su relación con él es "muy buena", aunque asegura que le gustaría "verle más y con más frecuencia con sus hijas", la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Su relación con Franco y su papel en la Transición

Juan Carlos I también ha puesto en valor el importante papel que jugó durante la Transición, un periodo en el que lo importante era "no tener miedo, avanzar y ser valiente".

"Nunca dudé", ha asegurado un rey Juan Carlos que también ha destacado el trabajo del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, Torcuato Fernández-Miranda, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo.

Ha explicado también que el dictador Francisco Franco conocía su deseo de traer la democracia a España y ha desvelado que lo único que éste le pidió en su lecho de muerte fue que mantuviera la unidad del país.

Todo pudo torcerse el 23 de febrero de 1981, día del fallido golpe de Estado, sobre el que Juan Carlos I recuerda su discurso en defensa de la Constitución. "No había autoridad civil, entonces lo pude hacer militarmente (…) Realmente tenía autoridad moral sobre los militares, siempre estuve cerca de ellos y veían en mí a un líder", ha explicado sobre aquel día.