El rey Juan Carlos I llega al Palacio de El Pardo para celebrar con su familia el 50 aniversario de su proclamación

El Rey emérito Juan Carlos I ha llegado a las 13.11 horas al Palacio de El Pardo en un vehículo para participar en el almuerzo privado de la Familia Real para conmemorar el 50 aniversario de su proclamación como Rey de España.

El monarca, sentado en el asiento del copiloto, ha saludado con la mano a la prensa desde el interior del coche y ha sido el primero en llegar a la cita. La celebración es privada y se desarrolla sin imágenes del interior, como ha anunciado la Casa Real.

Medio centenar de miembros de la familia

El encuentro reúne a medio centenar de miembros de la familia, incluyendo la reina Sofía, los reyes Felipe y Letizia, las infantas Elena y Cristina, además de todos los nietos. Este almuerzo supone el primer encuentro entre Juan Carlos I y la reina Letizia, tras la publicación de unas memorias que revelan desencuentros y diferencias entre ellos.

Además también se celebrará el Toisón de Oro que el Rey Felipe VI entregó este viernes a Doña Sofía, a quien elogió el "servicio ejemplar" que ha brindado a España y a la Corona, en particular el apoyo que brindó a Juan Carlos I, que ha viajado a España este mismo sábado para la celebración y que tiene previsto abandonar España a la conclusión del encuentro familiar.

Las palabras de Felipe VI a su padre en el acto en el Palacio Real

Felipe VI aprovechó su intervención en el acto conmemorativo para hacer un firme llamamiento al diálogo, la concordia y el respeto mutuo, una apelación directa al espíritu de la Transición en un momento de clara polarización política y social.

El monarca calificó la Transición como "un gesto político revolucionario", subrayando que aquel proceso se sustentó en una responsabilidad compartida entre la Corona y los líderes políticos, basada en el "respeto mutuo" tras décadas de represión y división.

Además, Felipe VI reconoció el papel decisivo de su padre, el rey emérito Juan Carlos I, para abrir el camino hacia la democracia: "contribuyó decisivamente a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia", dijo, aunque en este aniversario su presencia institucional brille por su ausencia.