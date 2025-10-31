El Rey Juan Carlos no estará en los actos oficiales por el 50 aniversario del camino a la Democracia

Don Juan Carlos va a ser el gran ausente en los actos conmemorativos del 50 aniversario del inicio del camino hacia la Democracia tras la muerte de Franco. Actos que tendrán lugar los próximos días 21 y 22 de Noviembre. Juan Carlos I no estará ni en el acto, casi de carácter académico, que se celebrará en el Congreso el dia 21 por la mañana, "Cincuenta años después: la Corona en el tránsito a la Democracia", ni en el que tendrá lugar en el Palacio Real por la tarde. Don Juan Carlos, señalan fuentes cercanas a la organización de los actos, decidió apartarse él mismo en su dia de la vida pública oficial.

Aunque sí está invitado a un almuerzo de carácter familiar y privado que la Familia Real celebrará el dia 22 de Noviembre en el Palacio del Pardo. Algo similar a la celebración familiar que tuvo lugar tras la Jura de la Constitución por parte de la Princesa de Asturias. La última vez que vimos públicamente al Rey Felipe VI junto a su padre fue en el funeral de Constantino de Grecia, en Atenas, en febrero de 2024

El acto de la mañana del 21 en el Congreso

El sábado día 21 de Noviembre, los Reyes y sus hijas estarán en la Constitucional del Congreso, donde intervendrán algunos de los principales protagonistas de la Transición. Moderado por Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo, contará con la participación de Miquel Roca y Miguel Herrero, padres vivos de la Constitución, así como de la académica Adela Cortina, y de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.. El Rey ha querido expresamente que la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, que representan el futuro de la Corona en España, estén presentes en este acto para escuchar de primera mano cómo se llevó a cabo la Transición desde el franquismo hacia la Democracia y la Constitución del 78.

Imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía

El mismo día por la tarde, en el Palacio Real, Felipe VI intervendrá con un important discurso de repaso a lo que han sido estos 50 años de avance de la sociedad española. Pero, además, será un acto de alto contenido simbólico porque se impondrá el Toisón de Oro a cuatro personalidades clave en todo el proceso de la Transición. La primera de ellas es la reina Sofía, siempre al servicio del Estado cuando se la ha requerido. Doña Sofía ocupó, además, un papel fundamental en el acompañamiento a Don Juan Carlos en los años difíciles inmediatos desde la muerte de Franco hacia el proceso legal que culminó en la Transición.

Se impondrá también el Toisón de Oro a los padres de la Constitución Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca y al ex presidente del Gobierno, Felipe González, que tomará la palabra en nombre de todos ellos.

La Casa del Rey es consciente de que, tanto la presencia como la ausencia de Don Juan Carlos en estos actos va a ser objeto de crítica de uno y otro lado. En cualquier caso, hay que recordar que Don Juan Carlos decidió apartarse de la vida pública antes de trasladar su residencia oficial a Abu Dabi, donde continúa residiendo.