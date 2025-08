El rey Juan Carlos cumple cinco años fuera de España a la espera de publicar sus memorias

El rey emérito Juan Carlos I ha cumplido su quinto año fuera de España desde que se marchó a vivir a Abu Dabi. En este lustro ha regresado en varias ocasiones a nuestro país, aunque de manera privada, sobre todo para ver las regatas de vela en Sanxenxo (Pontevedra).

Además, el pasado mes de junio se cumplieron 11 años de su abdicación en su hijo, el actual rey Felipe VI. Más de una década en la que el rey emérito ha dejado de representar a la Corona y de participar en actos públicos y más tras estallar el escándalo de que tenía parte de su patrimonio en el extranjero.

Felipe VI renunció a la herencia y le retiró la asignación económica en 2020

Todo comenzó el 15 de marzo de 2020, cuando el rey Felipe VI renunció a la herencia y le retiró la asignación económica a su padre. Una decisión tomada para "velar por la dignidad de la Corona, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente". En esos momentos se estaba investigando un supuesto pago irregular de 65 millones procedentes de la Casa Real de Arabia Saudita que Juan Carlos recibió en 2008.

Solo cinco meses después, el rey emérito comunicó "por voluntad propia" su decisión de vivir en Abu Dabi alegando "razones personales". Allí, aseguraba, disponía de la "tranquilidad" necesaria, aunque no descartaba volver a España, si bien esto no se ha producido y no parece que vaya a suceder.

Sus visitas a Sanxenxo en estos años

Aunque sí ha regresado en varias ocasiones, todas ellas a Pontevedra -la última hace tan solo unas semanas- donde se ha alojado en casa de su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNX) y donde se encuentra el 'Bribón', el barco del que es patrón.

La primera vez que volvió a nuestro país fue en mayo de 2022. Una visita que causó mucha expectación por ser la primera y en la que se vio con su hija, la infanta Elena, que le recogió en el aeropuerto. En 2023 vino hasta en cuatro ocasiones y en 2024, dos.

En esta última visita de junio, el rey emérito no se ha visto ni con el rey Felipe VI ni con la princesa Leonor, a diferencia de cuando vino en septiembre de 2024, cuando se vio con los reyes y con la princesa en la Escuela Naval de Marín.

Su vida en Abu Dabi

Al principio de su "exilio" estuvo viviendo en el Emirates Palace de Abu Dabi, uno de los hoteles más lujosos del mundo con un coste de 12.000 euros por noche. Una vez que sus problemas de salud se fueron acrecentando, se trasladó a una villa de lujo en la isla privada de Zata Nurai y en 2023 se mudó a otra villa en la isla debido a sus problemas de movilidad.

En este tiempo, el monarca ha celebrado siempre sus cumpleaños rodeado de amigos y familiares como sus nietos Froilán, Victoria Federica, Juan, Irene, Pablo o Miguel. Con quien se ha visto menos es con su hijo Felipe VI. El primer encuentro tuvo lugar el 23 de mayo de 2022 y luego se han visto en actos públicos como el funeral de la reina Isabel II o el funeral por Constantino de Grecia en febrero de 2024.

El acto de conciliación con Revilla y sus memorias a final de año

El último episodio que ha protagonizado el rey emérito es el enfrentamiento con el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por las "expresiones calumniosas e injuriosas" que ha pronunciado en varios medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025.

El rey Juan Carlos le interpuso una demanda, por la cual le exigía una rectificación y 50.000 euros. Así, en mayo se celebró en Santander un acto de conciliación, el cual resultó fallido y sin avenimiento.

Es por ello que justo este año en el que también se cumple medio siglo de su proclamación como jefe de Estado, Juan Carlos I, va a publicar sus memorias bajo el título 'Reconciliación', con las que pretende olvidar los hechos que han oscurecido su reinado. El rey emérito ha manifestado que siente que le "roban" su historia, por eso esta historia en primera persona tratará "de la parte privada de una vida pública".

Según la editorial Planeta, si don Juan Carlos "ha decidido dar cuenta de su historia después de casi 40 años de reinado es porque (...) los propios errores han acabado por ensombrecer su trayectoria y sus aportaciones fundamentales al éxito de la democracia española".