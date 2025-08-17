El rey Felipe VI pone en valor "la capacidad de liderazgo" de la UME y agradece a todas las personas que luchan contra el fuego

El rey Felipe VI ha defendido la "capacidad de liderazgo" de la UME y ha trasladado su ánimo a todas las unidades que la configuran, demostrando "el orgullo" que siente por su labor en la lucha contra los incendios. Personas que están "dándolo todo por encima, a veces, incluso de sus capacidades personales en algunos momentos" y con "la impotencia de luchar contra un monstruo que avanza con voracidad tremenda y no se frena fácilmente con los medios tradicionales".

Así lo ha defendido el monarca tras su visita este domingo al Cuartel General de la UME, ubicado en la Base Aérea de Torrejón, para recibir la última información sobre el despliegue de efectivos en las tareas de extinción. Una reunión en la que también han estado presentes la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el teniente general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, entre otros.

"Ahí seguís, luchando contra ello y haciendo lo más importante: proteger y atender a la sociedad civil", ha señalado Felipe VI, agradeciendo el trabajo de todos los efectivos que están luchando contra el fuego.

Durante la semana, además de estar en contacto "permanente" con el Gobierno recibiendo toda la información de última hora que se está produciendo sobre la situación de los diferentes incendios que afectan a distintas poblaciones y zonas de España, el monarca ha conversado telefónicamente con los presidentes de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón.