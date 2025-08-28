El rey Felipe VI destaca la labor de los equipos de rescate en su visita a Ourense: "Los testimonios son sobrecogedores"

Los reyes Felipe VI y Letizia han continuado este jueves su recorrido por las zonas más castigadas por los incendios forestales del verano, trasladándose a la provincia de Ourense, una de las más afectadas de Galicia. La agenda, que se enmarca dentro de un viaje de tres días por comunidades devastadas por el fuego, ha incluido paradas en Verín, Cualedro y Monterrei.

A mediodía, el helicóptero de la Casa Real aterrizaba en Verín. Allí, decenas de vecinos aguardaban con vítores y aplausos la llegada de los monarcas. Acompañados por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, han sido recibidos por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; y el alcalde de Verín, Gerardo Seoane, entre otras autoridades locales y provinciales.

En el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, Felipe VI y Letizia han visitado la sala de control de incendios y se han reunido con alcaldes de los municipios más dañados. Después, saludaron a brigadistas, guardias civiles y militares, agradeciendo su entrega. El Rey destacó la "labor abnegada" de los equipos que han trabajado "sin descanso para sofocar el fuego y ayudar a los afectados".

Tras Verín, la comitiva se trasladó a una explotación ganadera en Cualedro, donde los Reyes conversaron con propietarios y trabajadores del sector primario que han perdido parte de sus bienes por culpa de las llamas. El itinerario concluyó en Medeiros, parroquia de Monterrei, donde Felipe VI y Letizia saludaron a los vecinos y escucharon sus demandas en un ambiente marcado por la gratitud.

Esta visita forma parte de una gira más amplia que arrancó el miércoles en Castilla y León. En Zamora y León, los monarcas recorrieron el Lago de Sanabria, San Martín de Castañeda y el paraje de Las Médulas. Allí, Felipe VI confesó tras hablar con los habitantes: "Los testimonios son sobrecogedores, aquí y en tantos lugares. Queríamos estar cerca de los afectados". Desde el mirador de Orellán, impresionado por los daños, lanzó un llamamiento a la unidad: "Hay mucho que hacer para sacar adelante la economía de la zona".

No se debe bajar la guardia

En Ourense, el Rey insistió en que, aunque la situación esté "más tranquila", no debe bajarse la guardia: "No ha terminado el riesgo, es necesario mantener la prudencia". Y junto a la advertencia, quiso transmitir optimismo a los vecinos: "Se ve muy claramente la dimensión de la tragedia, pero también momentos de esperanza en el futuro y que hay mucha parte que se ha podido salvar".

La agenda real culminará el viernes en Cáceres, donde visitarán Rebollar, Cabezabellosa y Hervás, localidades desalojadas por el fuego. Con estos desplazamientos, la Corona busca enviar un doble mensaje, solidaridad con los damnificados y reconocimiento a los equipos de extinción y emergencias que, una vez más, han estado en primera línea.