El rey apela al "método" de la Transición en tiempos de crispación en el acto de celebración de los 50 años de Monarquía

El Palacio Real de Madrid ha acogido este viernes uno de los actos centrales de la conmemoración por los 50 años de la monarquía parlamentaria en España, una ceremonia en la que la Reina Sofía, el expresidente Felipe González y dos de los llamados "padres de la Constitución", Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent, han recibido el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, la máxima distinción que otorga la Corona española.

El acto ha estado presidido por los Reyes y ha contado con la presencia de la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. También se han reunido en el Salón del Trono los principales representantes del Estado.

La jornada comenzaba a las 9:52 con la entrada de la bandera en la Plaza de la Armería entre honores militares. Minutos después llegaban los nuevos caballeros de la Orden del Toisón de Oro, recibidos por la formación de la Guardia Real con una marcha interpretada en su honor. A las 10:15 hacía su entrada la Reina Sofía, homenajeada principal del día, recibida con el himno nacional en versión breve antes de ascender la Escalera Principal acompañada por música de tambor y pífano.

El Toisón de Oro para la Reina Sofía y figuras clave de la democracia

La ceremonia de ingreso en la Insigne Orden del Toisón de Oro comenzaba a las 10:30, con los invitados accediendo al Salón del Trono mientras la camerata de la Escuela Superior de Música Reina Sofía interpretaba la obra Música para los Reales Fuegos de Artificio de Händel. Ante los Reyes, la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía y los máximos representantes del Estado.

La Reina Sofía recibía de manos del Rey el Collar del Toisón de Oro, publicado ya este año en el BOE como reconocimiento a "su servicio continuado al país y a la Corona". Tras la imposición, sonaba la Serenata para cuerdas de Tchaikovski.

A continuación, el monarca imponía la distinción a Miquel Roca i Junyent, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Felipe González Márquez, cada uno de los cuales dirigió unas palabras de agradecimiento. La ceremonia concluía con la interpretación del himno nacional a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Real.

El llamamiento de Felipe VI a la concordia

Felipe VI ha aprovechado su intervención en el acto conmemorativo para hacer un firme llamamiento al diálogo, la concordia y el respeto mutuo, una apelación directa al espíritu de la Transición en un momento de clara polarización política y social.

El monarca ha calificado la Transición como "un gesto político revolucionario", subrayando que aquel proceso se sustentó en una responsabilidad compartida entre la Corona y los líderes políticos, basada en el "respeto mutuo" tras décadas de represión y división.

Además, Felipe VI ha reconocido el papel decisivo de su padre, el rey emérito Juan Carlos I, para abrir el camino hacia la democracia: "contribuyó decisivamente a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia", ha dicho, aunque en este aniversario su presencia institucional brille por su ausencia.

A las 11:15 concluía el acto oficial. Minutos después, en el Salón Gasparini, los Reyes saludaban a los nuevos caballeros del Toisón y posaban con ellos en la fotografía de grupo. Allí mismo tuvo lugar también el saludo final a los invitados.