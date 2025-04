Revilla, tras la demanda del rey emérito: "Reconozco que mi libro es duro con él, pero se lo merece"

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha asegurado que ha conocido "más de cinco delitos" del rey emérito Juan Carlos I que, "si no fuese por el artículo 5 de la Constitución, estaría como Le Pen o Sarkozy, con un aparato para conocer dónde está".

Así lo ha afirmado en rueda de prensa después de conocerse que el rey Juan Carlos denunciara al expresidente cántabro por declaraciones que ha realizado sobre él. Revilla ha mostrado su "rabia" por el hecho de que "un inviolable denuncie a un ciudadano de a pie".

"Por qué yo"

El líder del Partido Regionalista de Cantabria se ha preguntado por qué le denuncia a él y ha estimado que seguramente es porque "quiere atajar otras voces". Revilla ha apuntado que "tenía una veneración" por el rey emérito después del golpe de Estado, donde "nos caímos bien", pero ha trasladado su tristeza por esta situación. "Se me ha caído un mito", ha aseverado.

En este sentido, ha lamentado que el que fuera rey de España sea un "apátrida fiscal" y ha remarcado que "hay algo más patriótico que llevar banderas o mecheros de España, que es pagar impuestos".

Reconozco que mi libro es duro con él

Revilla ha reconocido que en su último libro ha sido duro con Juan Carlos I, pero considera que se lo merece. Insiste en que no ha cometido ningún delito, que todo lo que ha dicho está publicado y no ha dicho nada que no sea verdad.

Dice que el caso está en manos de un abogado amigo suyo y que han sido varios los abogados que se han puesto en contacto con él para representarle.

