El revelador vídeo de Jesús Calleja sobre los incendios: "Parece el anochecer"

El reconocido aventurero y presentador leonés Jesús Calleja ha publicado un vídeo muy impactante en sus redes sociales en el que muestra la dramática situación que vive su tierra natal, azotada por incendios forestales de gran magnitud. Con una carga emocional palpable, Calleja describe el ambiente en la zona afectada como "parece el anochecer", debido a la intensa humareda que cubre el cielo y la devastación que deja el fuego.

Recién llegado desde Canadá, donde se encontraba, el conocido rostro, no pudo contener la emoción al denunciar la destrucción del paisaje que ha conocido desde su infancia y que ha recorrido diversos programas en el ámbito televisivo español. Desde la distancia, Calleja expresó entonces su tristeza ante la devastación que está sufriendo el paisaje natural y rural que siempre ha conocido.

Además, ha hecho un llamamiento a la concienciación y a la necesidad de tomar medidas más duras contra quienes provocan estos incendios, afirmando: "La gente tiene que ser consciente de que hay que cuidar el monte, que esto no es un juego… Hay que castigar a quienes prenden fuego con todo el peso de la ley."

"Parece el apocalipsis. Todo está rojo oscuro y no sé lo que me voy a encontrar", expuso Calleja en el metraje donde además habla de las consecuencias que esta crisis está causando en todo el territorio español.

Impacto de los incendios en León

Los incendios que están arrasando el noroeste de España, con León como una de las provincias más afectadas, han dejado hasta ahora un saldo devastador: más de 60,000 hectáreas quemadas en la zona, incluyendo áreas de gran valor natural e histórico como Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Este incendio es uno de los peores de la historia reciente de España por superficie arrasada.

Además, hay al menos dos víctimas mortales relacionadas con la extinción de los fuegos en León, entre ellas Abel Ramos, un voluntario que perdió la vida mientras trabajaba para proteger a su comunidad. La tragedia ha marcado profundamente a Calleja, quien dedica sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas.