Resuelto el misterio de 'La mujer de rosa' 20 años después: identifican a la mujer cuyo cadáver fue encontrado con signos de violencia

La Policía Nacional ha informado en un comunicado que tras casi 20 años ha logrado identificar el cadáver de una mujer que apareció el 3 de julio de 2005. El cuerpo fue encontrado por un taxista en Viladecans (Barcelona) y cuenta con indicios de violencia. Este caso era conocido como el de 'La mujer de rosa'.

El reconocimiento ha sido posible gracias al cotejo de huellas que la Policía recibió desde Ankara (Turquía) y que pertenecían a una mujer rusa de 31 años. Con esta identificación ya son dos las que realizan los agentes españoles que están participando en la campaña 'Identify me' de la Interpol, la cual trata de identificar a 46 mujeres fallecidas.

El éxito en el caso de 'La mujer de rosa' se une al de 'La mujer del cobertizo', que se resolvió en marzo del presente año. En este caso se identificó a una mujer de origen paraguayo en Sant Julià de Ramis (Gerona), que apareció muerta en agosto del año 2018.

La colaboración entre cuerpos policiales y los avances tecnológicos han sido fundamentales para resolver estos casos que se habían prolongado durante bastante tiempo y reiteran el compromiso de las autoridades para que ningún caso quede impune y sin cerrar.