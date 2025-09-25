SUCESOS

Resuelto el misterio de 'La mujer de rosa' 20 años después: identifican a la mujer cuyo cadáver fue encontrado con signos de violencia

El reconocimiento se ha logrado gracias a la colaboración entre policías y al avance de las tecnologías. El cuerpo presenta signos de violencia.

Carlos Martín

Madrid |

Resuelto el misterio de 'La mujer de rosa' 20 años después: identifican a la mujer cuyo cadáver fue encontrado con signos de violencia
Resuelto el misterio de 'La mujer de rosa' 20 años después: identifican a la mujer cuyo cadáver fue encontrado con signos de violencia | Europa Press

La Policía Nacional ha informado en un comunicado que tras casi 20 años ha logrado identificar el cadáver de una mujer que apareció el 3 de julio de 2005. El cuerpo fue encontrado por un taxista en Viladecans (Barcelona) y cuenta con indicios de violencia. Este caso era conocido como el de 'La mujer de rosa'.

El reconocimiento ha sido posible gracias al cotejo de huellas que la Policía recibió desde Ankara (Turquía) y que pertenecían a una mujer rusa de 31 años. Con esta identificación ya son dos las que realizan los agentes españoles que están participando en la campaña 'Identify me' de la Interpol, la cual trata de identificar a 46 mujeres fallecidas.

El éxito en el caso de 'La mujer de rosa' se une al de 'La mujer del cobertizo', que se resolvió en marzo del presente año. En este caso se identificó a una mujer de origen paraguayo en Sant Julià de Ramis (Gerona), que apareció muerta en agosto del año 2018.

La colaboración entre cuerpos policiales y los avances tecnológicos han sido fundamentales para resolver estos casos que se habían prolongado durante bastante tiempo y reiteran el compromiso de las autoridades para que ningún caso quede impune y sin cerrar.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer