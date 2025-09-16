El reproche de Pérez-Reverte a Ayuso: “Muy poca idea de lo que fue Sarajevo”

Arturo Pérez Reverte, reconocido escritor y periodista, ha respondido con dureza a las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre Sarajevo, criticando la falta de conocimiento de la líder madrileña sobre el conflicto y reclamando respeto para las verdaderas tragedias como las de Sarajevo y Gaza.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, comparó las protestas propalestinas durante la última etapa de La Vuelta a España en Madrid con "un Sarajevo en guerra". En una entrevista, lamentó que muchas personas tuvieron que "salir corriendo por las calles de Madrid" y afirmó que la ciudad ahora será vista en el mundo como un lugar "donde se persigue al judío".

Ayuso además criticó la gestión del Gobierno central durante estos sucesos y responsabilizó a las autoridades por generar sensación de inseguridad. Además, expresó su apoyo a los judíos y a los israelíes que viven en Madrid.

"Veo que Díaz Ayuso tiene muy poca idea de lo que fue Sarajevo. La lengua española está muy bien provista de términos adecuados, así que debería ser más cuidadosa con las hipérboles. Más que nada, por respeto a los Sarajevos y Gazas de verdad", escribió Pérez Reverte en redes sociales.

¿Son erróneas las palabras de Díaz Ayuso?

Pérez Reverte y algunos expertos opinan que equiparar de forma ligera situaciones tan diferentes genera banalización del sufrimiento. El escritor llama a usar el vocabulario con precisión y respeto hacia los que realmente han vivido esas tragedias. Por ello, las críticas apuntan a que Díaz Ayuso debería evitar exageraciones y emplear términos más ajustados a cada caso histórico, según el autor.

La realidad entre ambos conflictos

El conflicto de Sarajevo se sitúa dentro de la guerra de Bosnia (1992-1995), producto de la desintegración de Yugoslavia. Fue un sitio prolongado (más de tres años), donde la población civil sufrió un cerco intenso, bombardeos constantes y una grave crisis humanitaria causada principalmente por fuerzas serbobosnias.

Fue un episodio icónico por su violencia étnica y la limpieza, que derivó en acusaciones de genocidio y crímenes de guerra internacionales. La guerra en Gaza, por otro lado, es el resultado de décadas de conflicto israelí-palestino, marcado por enfrentamientos intermitentes, bloqueos, ataques aéreos israelíes, y una fuerte crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

Aunque ambos reflejan sufrimientos civiles extremos, la naturaleza, contexto político y causas son diferentes: Sarajevo fue parte de una guerra civil étnica con factores de desintegración nacional, mientras Gaza forma parte de un conflicto prolongado en el Medio Oriente con dinámicas territoriales, políticas y religiosas complejas.