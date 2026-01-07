Renfe y Ouigo lanzan sus rebajas de inicio de año: trenes desde siete euros

Terminan las Navidades y tras ellas llega la temida cuesta de enero, por lo que muchas empresas aprovechan para hacer las tradicionales rebajas de inicio de año, tan esperadas por muchos. Es el caso de compañías como Renfe y Ouigo, que ponen a la venta billetes a precios muy bajos para poder viajar durante los primeros meses del año.

La oferta de Renfe estará disponible desde este jueves, 8 de enero, hasta el próximo domingo 18 de enero y ofrecerá descuentos para viajar desde siete euros en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional desde el mismo día que comience la oferta.

Estos billetes son los ya conocidos como 'Superprecio' y es una promoción que Renfe suele habilitar varias veces al año que también permite mejorar la categoría del billete por tan solo tres euros adicionales.

En el caso de Ouigo las ofertas están ya disponibles desde este mismo miércoles y permite comprar billetes desde nueve euros para varias de las rutas que operan por todo el país.

Cabe recordar que la compañía francesa solo hace las rutas que unen Madrid con Barcelona (con paradas en Zaragoza y Tarragona), Madrid con el Levante (Alicante, Valencia y Murcia) y Madrid con el Sur (Córdoba, Sevilla y Málaga).

Estas ofertas, que se enmarcan dentro de la promoción conocida como 'Pink Days', se podrá utilizar para viajarentre el 12 de enero y el 25 de marzo.