La Reina Sofia junto a su hermana Irene hasta el último minuto

Los restos mortales de la hermana de la reina Sofía, Irene de Grecia, van a ser velados desde esta tarde en el palacio de la Zarzuela, donde falleció esta mañana a las 11.40h. Será un velatorio familiar. La princesa Irene, señalan fuentes de la Casa del Rey, era un miembro de la familia muy querido por todos. "Doña Irene era un miembro de la familia de Su Majestad el Rey muy querido por todos ellos, que ya han expresado su profundo pesar por la pérdida de una persona dedicada a ayudar a los más necesitados a través de sus proyectos solidarios".

La princesa Irene de niña junto a sus padres y hermanos | Greek Royal Family

Catedral ortodoxa de Madrid

El sábado la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid acogerá los restos mortales de la princesa Irene y su funeral tendrá lugar en Atenas (Grecia), el próximo lunes y posterior entierro en el cementerio de Tatoi donde reposan los restos de sus padres, los reyes Pablo y Federica de los Helenos. También está enterrado desde hace tres años Constantino de Grecia, hermano de la princesa Irene y de Doña Sofía.

La princesa Irene de Grecia de niña | Greek Royal Family

La web corporativa de la Familia Real Griega ha mostrado una serie de fotografías históricas de la princesa Irene en la que se la puede ver junto a sus padres, los reyes Pablo y Federica, su hermano Constantino y su hermana Sofía. También fotografías de juventud y otras que atestiguan la cercanía que la princesa Irene tuvo con La India.

La princesa Irene junto a la reina Sofía, entonces princesa griega | Greek Royal Family

"Tranquila, poco convencional e interesante, con un lado espiritual y con un gran sentido del humor", así definen a la princesa Irene los miembros de la Familia Real Griega encabezados por el Príncipe Pavlos, la web de su oficina.