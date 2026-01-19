La Reina Sofía, consolada por los Reyes y sus hijas en el funeral de Irene de Grecia

La Familia Real, salvo Don Juan Carlos, ha despedido en Atenas a la princesa Irene de Grecia, entre la consternación por el accidente de tren ocurrido en España. Los restos de la princesa Irene reposan ya en el cementerio de Tatoi, después del funeral celebrado este mediodía en la Catedral Metropolitana.

La tristeza de Doña Sofía al despedir a su hermana, la princesa Irene de Grecia | Casa de SM el Rey

Las imágenes que la Casa de SM el Rey ha transmitido del funeral, muestran a la Reina Sofía siendo consolada por el Rey, y también por la Reina, la princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

Los Reyes transmiten el pésame al príncipe Pavlos de Grecia | Casa de SM el Rey

El príncipe Pavlo de Grecia, como Jefe de la Casa Real Griega tras la muerte de su padre Constantino, ha recordado emocionado a su tía Irene como una persona que trabajó durante su vida por los demás. Al funeral asistía también la reina Ana María junto a sus otros hijos, los príncipes Nicolás y Filippo.

La Familia Real, salvo D Juan Carlos, despide a la princesa Irene de Grecia en Atenas | Casa de SM el Rey

El féretro, cubierto con la bandera griega y con las condecoraciones que tenía la princesa Irene -Órdenes del Redentor, de las Santas Olga y Sofía y el Elefante de Dinamarca-quedó situado en el centro de la catedral, con una corona de flores de camomila, flores silvestres y cardos, las preferidas de la princesa Irene, con una cinta en la que se podía leer "Para nuestra Irene".

Había también varias coronas de laureles, de los Reyes de España. de la princesa Leonor y su hermana la infanta Sofía, de la reina Sofía y el rey Don Juan Carlos y de las infantas Elena y Cristina, además de las de los sobrinos y otros familiares griegos.

La ausencia de Don Juan Carlos

En esta ocasión y a diferencia del funeral por el rey Constantino, Juan Carlos I no ha asistido al funeral por la princesa Irene, porque así lo han desaconsejado sus médicos para un viaje tan largo en tan poco tiempo. El rey Juan Carlos lleva implantado un marcapasos desde hace tiempo.

Los Reyes, Felipe VI y Letizia no se han quedado a la recepción posterior al entierro en Tatoi, para llegar cuando antes a España y mañana poder desplazarse a Córdoba a apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a sanitarios que trabajan en el rescate de las víctimas del accidente de tren ocurrido anoche. Los Reye quieren ir para estar cerca de las familias de las víctimas.