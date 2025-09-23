La Reina: el cáncer continúa propagándose más rápido que nuestro conocimiento

Por este motivo, ha señalado Doña Letizia, "una financiación equitativa y estable sigue siendo vital. Una financiación que garantice la justicia y la transparencia, tanto en la distribución de los recursos, como en el acceso a los resultados. Una financiación que garantice el derecho básico a la atención sanitaria". Palabras de S.M la Reina en Salamanca, donde se ha conmemorado el Día Mundial de la Investigación del Cáncer.

La Reina ha intervenido en el World Cancer Research Day, como presidenta de Honor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y de la Fundación Científica de la AECC. Y ha hecho suyo el lema del congreso: "La investigación en cáncer nos necesita a todos".

Doña Letizia ha calificado de "vital" la financiación en cáncer, una enfermedad que constituye la segunda causa de muerte a nivel mundial "y la primera el año pasado en España", ha señalado. La Reina ha destacado el valor el trabajo de los científicos tras visitar el Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca, que desde 1995 impulsa el Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer, uno de los centros punteros en investigación en España.

Prevención, palabra clave

En su mensaje, la Reina ha insistido en que todos podemos convertirnos en pacientes y que al hablar de cáncer la palabra clave es "prevención". "Hay que seguir invirtiendo en investigación, en tecnología, en servicios y, sobre todo, en talento, sin olvidar lo crucial que es invertir en prevención, ha añadido.

"La experiencia del paciente transforma la innovación tecnológica en innovación humana y, al final, mejora la eficacia médica. De lo que estamos hablando, de lo que vosotros estáis hablando, es de una investigación más inclusiva que lleve a tratamientos más eficaces y humanos", ha señalado la Reina.

"Esperemos que quienes trabajáis en investigación oncológica tengáis los medios para seguir haciéndolo y así poder compartir vuestro conocimiento, como vais a hacer hoy. Estos espacios de diálogo son muy importantes porque, para avanzar de verdad, la ciencia también necesita escuchar y ser escuchada. Así que ¡adelante!, ¡Gracias!, ha concluido la Reina.

Desde la AECC se ha reivindicado la importancia de la participación de las personas con cáncer en la investigación oncológica.