Regresa la oficina más querida de la televisión: El spin-off de 'The Office' ya tiene fecha de estreno

La emblemática serie de comedia que conquistó al público vuelve con un nuevo capítulo en su universo. 'The Paper', el esperado spin-off de 'The Office', se estrenará el próximo 4 de septiembre de 2025 en la plataforma Peacock en Estados Unidos, y estará disponible próximamente en España a través de SkyShowtime.

Un regreso al formato que enamoró a los seguidores

Tras años de ausencia, la serie revive el formato de falso documental que hizo famosa a la serie original creada por Greg Daniels y Michael Koman. Esta vez, la trama se centra en la redacción del Toledo Truth Teller, un periódico local situado en el Medio Oeste estadounidense que lucha por mantenerse relevante y solvente en un mundo dominado por la digitalización y la caída de la prensa impresa.

La serie introduce a Ned Sampson (Domhnall Gleeson), un editor jefe con grandes ambiciones que intenta revitalizar un equipo de periodistas entregados pero desorganizados, enfrentándose a los desafíos de un entorno profesional en crisis y a la presión de mantener el negocio a flote. La convivencia de este equipo con una vecina fábrica de papel higiénico aporta al relato un toque de humor y absurdo que remite al tono de 'The Office'.

Conexiones que emocionan a los fans

Uno de los mayores atractivos para los seguidores es la incorporación de Oscar Martínez, interpretado por Oscar Núñez, que regresa tras su papel en la serie original. Su incorporación crea un nexo directo entre ambas series, brindando continuidad y agradecimiento a los espectadores que acompañaron la evolución de 'The Office' desde sus inicios.

El elenco se completa con talentos como Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei y Melvin Gregg, quienes dan vida a una variedad de personajes que reflejan las dinámicas laborales, desafíos personales y situaciones cómicas características del universo de 'The Office'.

Producción y distribución

'The Paper' mantiene la esencia creativa de sus productores Greg Daniels y Michael Koman, conservando la estructura documental y la interacción naturalista entre los personajes. La plataforma Peacock pondrá a disposición del público estadounidense los cuatro primeros episodios el 4 de septiembre, continuando con dos entregas semanales cada jueves.

En España, SkyShowtime ya ha confirmado la adquisición de la serie, con fecha de lanzamiento prevista para el otoño de 2025, aunque aún no se ha especificado el calendario exacto. La expectativa es alta, dado el legado que ha dejado "The Office" en la cultura pop global.