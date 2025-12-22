Registro de la Policía en el CNIO: investigan el centro contra el cáncer por un supuesto fraude millonario

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se han personado en la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para requerir documentación relacionada con la denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la contratación pública.

Según Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Policía solo se ha llevado un disco duro, nada de ordenadores ni otros dispositivos. El CNIO ha colaborado con la documentación solicitada de manera formal, han agregado las mismas fuentes.

No ha sido un registro, sino una solicitud formal de información

Desde el Ministerio han especificado que no ha sido un registro, sino una solicitud formal de información. El pasado 25 de noviembre, el patronato del CNIO aprobó que se llevara a cabo una reordenación de la organización de manera inmediata y avisó de la entrega a la Fiscalía de Madrid de un informe de la situación actual del centro.

Esta actuación policial llega justo un mes después de que la Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias por una denuncia interpuesta por un ex alto cargo el pasado mes de junio contra dos ex directivos del área económica del CNIO en la que se apunta a una supuesta trama corrupta.

25 millones de euros en 18 años

Según la denuncia de 120 páginas, esta trama pudo detraer de los presupuestos hasta 25 millones de euros en 18 años mediante un posible amaño de contratos. Estos se fraccionaban, inflaban o no había siquiera prestación real, y todo estaba apoyado y protegido por el ex gerente del CNIO, Juan Arroyo.

En la denuncia, el extrabajador señala que a partir de 2007 aparecieron una serie de "empresas satélite" con el objetivo de "resultar adjudicatarias de todos los contratos" de actividades externalizadas. Por ejemplo, Gedosol, fundada por el ex jefe de personal del CNIO y que recibió más de 15 millones en contratos, según la denuncia.

Arroyo fue director gerente del CNIO durante más de 15 años y en enero fue despedido junto con la directora, María Blasco, con la que no se hablaba y que había sido acusada por algunas de las trabajadoras por acoso laboral y abuso de poder.

Una nueva etapa en el CNIO

Tras el despido de ambos comenzó una nueva etapa en el centro. La gerencia la ocupa desde ese momento José Manuel Bernabé y para la investigación científica el investigador en bioinformática, Raúl Rabadán. El patronato acordó poner en marcha un proceso para lanzar un concurso público internacional para recabar la mayor cantidad de información posible sobre el CNIO en los últimos 18 años.

Los trabajadores en su momento mostraron su indignación por una crisis que ya lleva mucho tiempo sucediéndose en el organismo y que proyecta una imagen pública que "no representa nuestra labor", según informó la agencia EFE. Por eso, con la nueva dirección los trabajadores confiaban en que empezara una nueva etapa caracterizada "por la transparencia y la protección del interés público".