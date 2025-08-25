cine

La reflexión de Verónica Echegui en su última entrevista: "Más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento"

La actriz se sinceraba sobre la muerte en una entrevista en Fotogramas por su papel en la serie 'A muerte' de Atresplayer, donde destacaba el humor con el que la enfocaba.

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

ondacero.es

Madrid |

La reflexión de Verónica Echegui en su última entrevista: "Más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento"
La reflexión de Verónica Echegui en su última entrevista: "Más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento" | Agencia EFE

La actriz Verónica Echegui (Madrid, 1983), fallecida este lunes a los 42 años, dejó en su última entrevista publicada en Fotogramas una reflexión sobre la muerte que ahora trágicamente adquiere mucha relevancia. Echegui hablaba este mes de junio sobre la comedia romántica A muerte, su último trabajo para Atresmedia, y del modo en que la ficción abría un espacio para dialogar sobre lo inevitable.

En esa conversación, la intérprete destacaba la apuesta de la serie al tratar con humor un tema tan delicado: “Me interesaba ver cómo lo iba a hacer Dani, porque no es algo fácil. Y que generara preguntas en el espectador, o en mí cuando lo leí, respecto a qué es la vida. No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Tratamos de vivir obviando que es algo inevitable y que vamos a atravesar”.

La actriz se preguntaba cómo cambiaría nuestra relación con la idea de morir si desde la infancia se hablara de ello con naturalidad y confianza: “No recuerdo ningún curso desde parvulitos en que nos hablaran de la muerte"

Durante el rodaje de A muerte, explicó que las conversaciones sobre la muerte eran frecuentes entre el equipo. Y dejó una valoración que ahora cuesta leer: “Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”.

El fallecimiento de Verónica Echegui ha conmocionado al cine y la televisión españoles. La capilla ardiente ha sido instalada en el Tanatorio de la Paz, en Alcobendas, donde compañeros y admiradores le rinden homenaje.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer