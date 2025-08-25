La reflexión de Verónica Echegui en su última entrevista: "Más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento"

La actriz Verónica Echegui (Madrid, 1983), fallecida este lunes a los 42 años, dejó en su última entrevista publicada en Fotogramas una reflexión sobre la muerte que ahora trágicamente adquiere mucha relevancia. Echegui hablaba este mes de junio sobre la comedia romántica A muerte, su último trabajo para Atresmedia, y del modo en que la ficción abría un espacio para dialogar sobre lo inevitable.

En esa conversación, la intérprete destacaba la apuesta de la serie al tratar con humor un tema tan delicado: “Me interesaba ver cómo lo iba a hacer Dani, porque no es algo fácil. Y que generara preguntas en el espectador, o en mí cuando lo leí, respecto a qué es la vida. No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Tratamos de vivir obviando que es algo inevitable y que vamos a atravesar”.

La actriz se preguntaba cómo cambiaría nuestra relación con la idea de morir si desde la infancia se hablara de ello con naturalidad y confianza: “No recuerdo ningún curso desde parvulitos en que nos hablaran de la muerte"

Durante el rodaje de A muerte, explicó que las conversaciones sobre la muerte eran frecuentes entre el equipo. Y dejó una valoración que ahora cuesta leer: “Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”.

El fallecimiento de Verónica Echegui ha conmocionado al cine y la televisión españoles. La capilla ardiente ha sido instalada en el Tanatorio de la Paz, en Alcobendas, donde compañeros y admiradores le rinden homenaje.