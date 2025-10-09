La reflexión de Rufián sobre Marcos Llorente y Borja Iglesias: "Vivimos en un momento realmente jodido"

Estamos en semana de parón de selecciones y, como viene siendo habitual, los futbolistas de 'La Roja' aprovechan los primeros días para dar distintas entrevistas a los medios de comunicación. Dos de los protagonistas de las últimas horas han sido dos futbolistas que vuelven a La Roja después de mucho tiempo: Marcos Llorente y Borja Iglesias.

El futbolista del Atlético de Madrid estuvo este miércoles en varias entrevistas en distintos medios de comunicación (COPE, La Sexta y El Desmarque) en las que insinuó que las estelas que dejan algunos aviones a su paso sean un fenómeno inexplicable o parte de alguna conspiración.

"No digo que nos estén echando mierda, pero yo antes no veía esos cielos. No los he visto así en mi vida. Normal, para mí, no es. Ojalá alguien salga a explicar qué es", dijo Llorente en una de esas entrevistas.

Por su parte, Borja Iglesias pasó por los micrófonos de Radioestadio Noche, donde volvió a mostrar su faceta más reivindicativa hablando del conflicto entre Israel y Palestina.

El delantero del Celta se mostró a favor de las protestas en La Vuelta y aseguró que "si se meten en la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo y no meta el gol o me lo anulen".

Las declaraciones de ambos no han dejado indiferentes a nadie, y el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, se ha pronunciado con un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que "vivimos un momento realmente jodido".