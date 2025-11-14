La reflexión de David Bustamante sobre la crueldad de las redes: "Te convierten en meme, se meten con tu físico, no te perdonan"

David Bustamante atraviesa una etapa de madurez artística y personal. Con Inédito, su nuevo disco, el cantante cántabro se ha estrenado como compositor de todas sus canciones y ha aprovechado para lanzar un mensaje de fondo sobre la exposición pública, el juicio constante y la crueldad que se esconde detrás del anonimato en redes sociales.

Durante su entrevista con Jaime Cantizano en Por Fin, el artista reflexiona sobre esa cara amarga de la fama y la presión que ejercen las plataformas digitales: "Es un hate a los haters. Es cruel cuando la gente a través de las redes hace daño y te pone un pie en el cuello. Te convierten en un meme andante. Se meten con tu físico, no te perdonan fallo como si alguien fuera perfecto", lamenta.

Bustamante, que lleva más de dos décadas bajo los focos, asegura que nunca se ha encontrado cara a cara con quienes lo atacan: "No conozco a nadie nunca en persona. Y mira que voy por la calle, me cruzo con miles, y nunca se atreven a decírtelo a la cara. Son dañinos", denunció, criticando la cobardía y la impunidad que otorga la pantalla.

"Si yo me perdono, ¿Quiénes son los demás para juzgarme?"

El cantante explica que Inédito ha supuesto un punto de inflexión en su carrera. A sus 43 años, ha aprendido a perdonarse, a aceptar sus luces y sombras, y a dar más peso a lo que realmente importa: su música. "Soy capaz de lo mejor y de lo peor. Soy capaz de dar", canta en Soy capaz, un tema que describe como una catarsis y una declaración de principios.

Bustamante reconoce que la exposición constante puede ser devastadora, sobre todo cuando coincide con momentos de vulnerabilidad personal: "Cuando alguien está un poco depre o tiene ansiedad, hacen leña del árbol caído. Es muy triste". Frente a ello, reivindica su derecho a la autenticidad: "Si yo me perdono, ¿Quiénes son los demás para juzgarme?", afirma, subrayando que lo que debería valorarse es su trabajo, no su aspecto físico ni su vida privada.

Un artista que no reniega de su pasado

A lo largo de la entrevista, Bustamante muestra gratitud por su recorrido y orgullo por seguir llenando escenarios. En su actual Tour Inédito, revisa algunos de sus mayores éxitos —como Devuélveme la vida o Dos hombres y un destino— con nuevos arreglos que actualizan su sonido sin perder esencia: "Les he hecho un arreglo totalmente novedoso para que vayan con la misma temperatura que el resto de las producciones.

Consciente de que ya no necesita seguir modas ni complacer expectativas externas, el artista reivindica su libertad creativa: "Tengo la madurez para contar mis historias a mi manera". También destacA la importancia de los momentos de calma lejos del ruido mediático: "Volver a mi tierra me repara".

Bustamante pondrá fin a su Tour Inédito el próximo 30 de noviembre en Las Ventas, un concierto que promete ser uno de los más emotivos de su carrera. "Voy a hacer un concierto muy, muy bonito, muy especial. Despidamos con un broche de oro esta gira que ha sido increíble", adelanta.