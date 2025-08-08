Récord histórico de Renfe: en julio registró 3,5 millones de viajeros

La empresa pública española dedicada al transporte ferroviario de personas y mercancías, Renfe, ha registrado el mayor número de viajeros en sus servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) en un mes en toda su historia.

En total se registraron un total de 3,5 millones de pasajeros durante el pasado mes de julio, un 4,6% más que su anterior máximo histórico, que fue en junio, el mes anterior.

Renfe se consolida como la empresa líder en el sector

Respecto a julio del año pasado, el incremento es del 7,1%, tras haber aumentado en un 9,9% su oferta de plazas, según ha informado en un comunicado. Este crecimiento se apoya, principalmente, en la evolución de los servicios de alta velocidad, que experimentaron un avance del 10,5%, especialmente el corredor de alta velocidad que une Madrid con Valencia, o el que une Zaragoza y Barcelona.

El viaje en tren más popular de Renfe, por lo general, es el que utiliza la línea de AVE (Alta Velocidad Española) que conecta Madrid con Barcelona. Este trayecto es muy popular por su rapidez y frecuencia, además de conectar dos de las ciudades más importantes de España

El estreno de más trenes S106 (Avril) y más oferta de plazas, junto al refuerzo de los AVLO en el corredor Galicia- Castilla y León-Madrid y el recorte de tiempos de viaje, han supuesto un aumento de viajeros tanto en Galicia como en Castilla y León y Madrid.

"Estas cifras confirman la posición de Renfe como el operador con mayor número de viajeros en todos los corredores de la red ferroviaria española. Renfe es la empresa ferroviaria de viajeros con mayor número de servicios, de destinos y de horarios: más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity", defiende la compañía.