El recado de Julia Otero a los defraudadores: "Ojalá tengan una salud de hierro y no haya que invertir un euro público en ellos"

Este sábado 11 de octubre se celebra en España el Día Europeo de la Donación, algo en lo que nuestro país puede sacar pecho, ya que somos el indiscutible líder mundial.

Sobre esto ha reflexionado la presentadora de 'Julia en la onda', Julia Otero, durante su columna inicial, en la que ha destacado las bondades de "ese acto altruista y solidario" que "distingue a los españoles en tiempos de individualismo feroz".

"Y ese carácter solidario no sólo lo aporta el donante, también una Sanidad Pública que invierte cientos de millones cada año en mejorar la vida de cientos de españoles", explica.

Por tanto, afirma que no está de más recordar en qué se usan los impuestos de todos, ahora que toca pagar el segundo plazo a Hacienda a quienes lo hayan fraccionado: "Y ya puestos, deseemos que todos los grandes defraudadores tengan una salud de hierro que impida que tengamos que invertir en ellos un solo euro público".

Los avances quirúrgicos permiten realizar más trasplantes y con mejores resultados

La coordinadora del Área de Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Ana Villar, destacó hace unos días que los continuos avances en técnicas quirúrgicas y otras innovaciones han permitido realizar más trasplantes de órganos y con mejores resultados.

Uno de los protocolos destacados es la donación en asistolia, que creció en un 17% entre 2023 y 2024, y que consiste en la extracción de órganos tras el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias, abriendo así "nuevas oportunidades" para distintos tipos de trasplantes, incluido el pulmonar, que es uno de los más complejos.

Por su parte, España alcanzó en 2024 una cifra récord de trasplantes pulmonares, con 623 intervenciones, lo que representa un incremento del 30 por ciento con respecto al año anterior, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).