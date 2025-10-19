Un rebaño de 1.300 ovejas y cabras recorre el centro de Madrid en la Fiesta de la Trashumancia

Un rebaño de más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras guisanderas y de Guadarrama ha recorrido las calles del centro de Madrid en la Fiesta de la Trashumancia 2025 con el objetivo de reivindicar el papel de la ganadería extensiva como herramienta para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

Las ovejas, de la Fundación Trashumancia y Naturaleza, han salido de la Casa de Campo a las 10:00 horas y han realizado el recorrido habitual: Puente del Rey, la calle Mayor y la Puerta del Sol hasta Cibeles, donde han llegado a las 13:00 horas bajo la mirada de madrileños y turistas. La celebración ha ido acompañada de personas vestidas con trajes regionales, músicos y bailes típicos.

Lectura de la Concordia de 1418 y la entrega de "50 maravedís al millar"

En Cibeles se ha leído, como cada año, la Concordia de 1418 entre la Mesta y el Concejo de la Villa, y después se ha hecho la entrega simbólica de los "50 maravedís al millar", el precio que se pagaba antiguamente a las autoridades por el paso del ganado. Por último, el rebaño emprende su viaje de regreso hasta la Casa de Campo siguiendo el mismo itinerario y pasará el resto del invierno en Aranjuez.

Al acto han asistido personalidades del mundo de la política, como el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto al concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo. Carabante ha destacado la importancia de esta fiesta que sirve para "volver a poner en valor la actividad ganadera, lo que es la trashumancia y, por tanto, la recuperación también de las vías pecuarias que se convierten en corredores ecológicos".

Otras actividades para completar el día

Para completar este día de reivindicación, el Centro de Información y Educación Ambiental (CIEA) ha organizado un amplio programa en torno a la lana y el pastoreo, como la actividad 'Pastores por un día' para todas las familias.

La Institución Libre de Enseñanza, además, homenajeará al naturalista Jesús Garzón, impulsor de la trashumancia, y será recordado en la celebración el año que viene del Año Internacional de los Pastizales y Pastores, declarado por la UNESCO.