La reacción de Trump al conocer que el nuevo papa es estadounidense

El presidente de EEUU ha reaccionado a través de su red social tras el nombramiento de Robert Francis Prevost como nuevo pontífice. El elegido es estadounidense, aunque no es el favorito de Trump. El presidente ha mostrado se ha mostrado orgulloso al conocer que el nuevo pontífice es norteamericano. Ha afirmado que "está deseando conocerle"

Congratulations to Cardinal Robert Francis Prevost, who was just named Pope. It is such an honor to realize that he is the first American Pope. What excitement, and what a Great Honor for our Country. I look forward to meeting Pope Leo XIV. It will be a very meaningful moment!