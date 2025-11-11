La razón número 1 por la que las parejas se pelean, según una experta en relaciones

En las relaciones de pareja es importante mantener una buena comunicación, es inevitable que existan distintos puntos de vista y discusiones, pero las complicaciones surgen cuando aparecen las peleas entre los miembros de la pareja.

En general se suele pensar que las peleas acostumbran a ser por temas de dinero, crianza, tareas cotidianas o relaciones íntimas, pero distintos expertos y estudios señalan que la principal razón de las peleas es el tono de voz, es decir, el cómo se hablan entre sí los dos miembros de la pareja.

El tono de voz y la expresión no verbal

Mark Travers, psicólogo experto en relaciones, explica a CNBC Make It que la razón principal por la que las parejas se pelean es el tono de voz que utilizan para hablar de los hechos cotidianos, el cual crea mayor tensión. Los distintos tonos de voz pueden hacer interpretar a la otra persona cierta actitud por parte de su pareja. Expresarse con tono cortante se puede percibir como un reproche. Así como el tono monótono, puede llevar a pensar en indiferencia por parte de la otra persona, y en desprecio en caso de uso del sarcasmo.

Un estudio publicado en Interpersona Journal, descubrió que cuando se interpretan los mensajes de la interacción entre dos personas, solo una parte muy pequeña proviene de la interpretación de las palabras. El resto de la interpretación del mensaje se realiza con la información proveniente de la expresión no verbal (lenguaje corporal, sobre todo las expresiones faciales) y en especial del tono de voz.

En el caso de las peleas, es común que cuando estas ya han terminado o ha pasado un tiempo, no recordemos del todo lo que se habló o las palabras utilizadas. Pero lo que sí queda en la memoria es el tono de voz utilizado y la expresión no verbal (cambios a nivel facial, bufidos, o movimientos oculares, etc.) durante el conflicto, de los dos miembros de la pareja.

Consejos para reducir las peleas o no alargarlas en el tiempo

Es muy importante, que si quieres tener una relación sana con tu pareja, tengas en cuenta el tono de voz y la manera en como expresas las diferentes opiniones, así como también poner conciencia en tu expresión no verbal.

Travers expone también que todos cometemos errores y nos podemos equivocar a la hora de comunicarnos con nuestras parejas, pero recomienda algunos consejos para ser conscientes de estas situaciones y poder gestionarlas de manera más saludable:

Si notas que tu tono de voz no es el más correcto durante una conversación y puede llevar a aumentar la tensión, haz una pausa .

. Pedir perdón por el tono de voz o la manera en que has dicho las cosas y expresarlo de otra manera . Ser honesto con uno mismo, si ves que no has utilizado un tono adecuado, reconocerlo e intentarlo de nuevo. Con la práctica y la conciencia, os daréis cuenta como pareja, que tenéis conciencia en vosotros mismos y que podéis mantener una discusión o intercambio de ideas, sin que acabe en una pelea.

. Ser honesto con uno mismo, si ves que no has utilizado un tono adecuado, reconocerlo e intentarlo de nuevo. Con la práctica y la conciencia, os daréis cuenta como pareja, que tenéis conciencia en vosotros mismos y que podéis mantener una discusión o intercambio de ideas, sin que acabe en una pelea. Si es tu pareja la que está manteniendo un tono de voz brusco o gestos verbales que te crean incomodidad, es importante pausar la situación. A continuación expresar a la otra persona, que quieres escucharla, pero que el tono o las maneras no están siendo respetuosas. Demandar de manera empática si te lo puede explicar de nuevo de otra manera y con calma.

Utilizar estrategias de reinicio. Estas pueden ser una frase (“volvamos a empezar por favor”), un gesto no verbal de cariño o una broma interna en la relación de pareja. Estas estrategias de reinicio es recomendable utilizarlas cuando la conversación ya está empezando a tener un tono poco respetuoso con la pareja y hay que hacer una pausa, para que la situación no se haga más grande.

Es decir, lo más importante para no llegar a pelearte con tu pareja, es poner conciencia en la comunicación, sobre todo el tono de voz y en la expresión no verbal. Esta conciencia favorecerá que podáis intercambiar opiniones y tener discusiones, pero de manera saludable, sin llegar a peleas innecesarias e hirientes para ambos miembros de la pareja.