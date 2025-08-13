La 'rave' ilegal de cinco días celebrada en Salamanca acaba con 4 detenidos y 200 denuncias

Una 'rave' ilegal que se celebraba en el embalse de Santa Teresa, en el municipio salmantino de Salvatierra de Tormes ha terminado con cuatro detenidos y 200 denuncias interpuestas desde el viernes. Entre las detenciones se presenta una por tráfico de drogas, dos por conducción bajo los efectos de sustancias y un tercero por un señalamiento en vigor.

La fiesta ha resistido hasta la madrugada de este martes, a pesar de las fuertes rachas de viento. El lunes comenzaron a marcharse parte de los asistentes de este evento, que fue convocado por redes sociales de forma ilegal. Además, dos ambulancias han asistido a dos personas con insuficiencia respiratoria, según explicó ayer la subdelegada del Gobierno, Rosa López.

5 días de fiesta ininterrumpida

La Subdelegación de Gobierno de Salamanca ha informado de que desde el día 8 de agosto, fecha en la que se detectó la celebración de la fiesta ilegal, la Guardia Civil ha realizado servicio permanente para garantizar la seguridad ciudadana.

En este operativo participan unidades de Salamanca que cuentan con el apoyo de otras unidades de Castilla león y unidades de control de masas, así como de la Agrupación de Tráfico y el Geas para evitar cualquier incidente en torno al pantano, como ha añadido la Subdelegación en un comunicado recogido por Europa Press.

De las cuatro detenciones que se han producido, una ha sido por tráfico de drogas, dos por conducción bajo los efectos de drogas tóxicas y otra más por un señalamiento en vigor. Además, se han realizado alrededor de cien denuncias de la ley de seguridad ciudadana y otras cien por conducción bajo la influencia de drogas.

En este embalse, cercano a la localidad de Guijuelo, se suelen suceder este tipo de eventos y el último tuvo lugar en 2022, cuando un grupo de asistentes a otra 'rave' convocada en Zamora decidió desplazarse a esta misma zona.