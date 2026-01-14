presunto abuso sexual

Ramón Arcusa, amigo íntimo de Julio Iglesias, denuncia un montaje: "Interesa sacar cosas para que no se hable de los problemas que tiene Sánchez"

Ramón Arcusa (Dúo Dinámico), amigo de toda la vida de Julio Iglesias, ha salido en defensa del cantante tras las recientes acusaciones de presuntos abusos sexuales. En el programa Y ahora Sonsoles, Arcusa ha calificado el caso como "un montaje" y ha insinuado que podría haber intereses políticos detrás de su difusión.

Duras críticas a Ana Obregón por su defensa a Julio Iglesias: "¿Os chupan el pito toda la noche y no os salen ampollas?"

Las primeras palabras de las víctimas que han denunciado a Julio Iglesias: "Lo lleva haciendo desde hace muchos años"

ondacero.es

Madrid |

Ramón Arcusa

Ramón Arcusa, exintegrante del Dúo Dinámico y amigo cercano de Julio Iglesias, ha ofrecido su versión de los hechos en la entrevista concedida al programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles, donde ha asegurado que las recientes denuncias que implican al artista son parte de un montaje con motivaciones políticas y económicas.

"Para mí es un montaje. Lo tengo clarísimo", ha declarado Arcusa, cuestionando la veracidad de las acusaciones debido al tiempo transcurrido desde los supuestos hechos. "Han pasado cuatro o cinco años. Si alguien ha sido acosada o violada, lo lógico es ir al hospital y luego a la policía. Pero si sigue viendo a la persona durante meses o años, eso ya no es acoso, es una relación consentida", ha señalado con contundencia.

El productor también ha insinuado que podría haber intereses políticos detrás de la publicación de estas informaciones. "Esto ha sido porque a eldiario.es le interesa sacar cosas para que no se hable de los problemas que tiene Sánchez y su gobierno", ha dicho, relacionando la publicación con una supuesta estrategia de distracción mediática.

Arcusa ha defendido el carácter de Julio Iglesias, asegurando que "nunca ha sido acosador. Al contrario, lo han acosado a él". También ha afirmado que el daño a la imagen del cantante es "impagable, inconmensurable" y ha criticado lo que considera un "juicio paralelo en televisión".

Preguntado por una posible reacción pública del artista, ha adelantado que "no lo creo necesario", aunque ha añadido que "todo el mundo tiene amigos y enemigos" y que se están recogiendo testimonios en ambos sentidos.

Finalmente, Arcusa ha recordado la cercanía de Julio Iglesias con su entorno: "Es muy amable, muy respetuoso con todo el mundo. Julio es serio, le gusta el orden, pero siempre ha tratado bien a su gente".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer