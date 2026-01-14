Ramón Arcusa, amigo íntimo de Julio Iglesias, denuncia un montaje: "Interesa sacar cosas para que no se hable de los problemas que tiene Sánchez"

Ramón Arcusa, exintegrante del Dúo Dinámico y amigo cercano de Julio Iglesias, ha ofrecido su versión de los hechos en la entrevista concedida al programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles, donde ha asegurado que las recientes denuncias que implican al artista son parte de un montaje con motivaciones políticas y económicas.

"Para mí es un montaje. Lo tengo clarísimo", ha declarado Arcusa, cuestionando la veracidad de las acusaciones debido al tiempo transcurrido desde los supuestos hechos. "Han pasado cuatro o cinco años. Si alguien ha sido acosada o violada, lo lógico es ir al hospital y luego a la policía. Pero si sigue viendo a la persona durante meses o años, eso ya no es acoso, es una relación consentida", ha señalado con contundencia.

El productor también ha insinuado que podría haber intereses políticos detrás de la publicación de estas informaciones. "Esto ha sido porque a eldiario.es le interesa sacar cosas para que no se hable de los problemas que tiene Sánchez y su gobierno", ha dicho, relacionando la publicación con una supuesta estrategia de distracción mediática.

Arcusa ha defendido el carácter de Julio Iglesias, asegurando que "nunca ha sido acosador. Al contrario, lo han acosado a él". También ha afirmado que el daño a la imagen del cantante es "impagable, inconmensurable" y ha criticado lo que considera un "juicio paralelo en televisión".

Preguntado por una posible reacción pública del artista, ha adelantado que "no lo creo necesario", aunque ha añadido que "todo el mundo tiene amigos y enemigos" y que se están recogiendo testimonios en ambos sentidos.

Finalmente, Arcusa ha recordado la cercanía de Julio Iglesias con su entorno: "Es muy amable, muy respetuoso con todo el mundo. Julio es serio, le gusta el orden, pero siempre ha tratado bien a su gente".