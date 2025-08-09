Rafa Nadal y Xisca Perelló ya son padres de su segundo hijo, Miquel

El extenista español, Rafa Nadal, y su mujer Xisca Perelló ya son padres de su segundo hijo, Miquel, que nació el pasado jueves 7 de agosto, aunque han abandonado hoy el Hospital Quirónsalud Palmaplana, tal y como han informado varios medios locales.

El parto de su primer hijo, Rafael, fue más complicado, si bien Perelló se ha recuperado esta vez más rápidamente, por lo que ha podido volver pronto a casa, según ha contado la revista ¡Hola! Durante los días que ha estado ingresada, solo han visitado al bebé los familiares directos.

El nombre de Miquel ha sido elegido como homenaje al padre de Xisca Perelló, que en abril de 2023 falleció con 63 años tras una larga enfermedad.

De esta manera, Nadal ya tiene a su segundo heredero, tras el nacimiento de su primogénito Rafael el pasado 8 de octubre de 2022. La pareja no ha hecho público, por el momento, el nacimiento de Miquel, al igual que tampoco dieron la noticia del segundo embarazo, que se supo gracias a una exclusiva de la revista Semana en abril.

El pasado lunes, Rafa Nadal acudió a la recepción que los Reyes ofrecieron en el palacio de Marivent en Mallorca. Era la primera vez que iba a este evento, junto con otros 600 invitados, si bien Xisca no le acompañó. Cabe recordar que el pasado mes de junio, Felipe VI le concedió el título de marqués de Llevant de Mallorca.

Nadal y Perelló llevan más de dos décadas juntos. Se conocieron en Manacor cuando eran adolescentes y el 19 de octubre de 2019 se dieron el sí quiero. El extenista siempre ha mantenido al margen su vida privada -el embarazo de su primer hijo se supo también gracias a la prensa y él lo confirmó en una rueda de prensa posterior-.