La radio no huele… pero puede evocarlo todo

La radio no puede oler, pero puede contar, y a veces basta con cerrar los ojos… para que un olor, invisible e intangible, nos devuelva la memoria. Dicen que la radio no puede transmitir olores, y es cierto, pero sí puede evocarlos ¿A qué huele su infancia? ¿A qué huele su casa?

El olor es un viaje directo a la memoria, sin escalas. No lo vemos, no lo tocamos… pero lo sentimos con una fuerza que puede transportarnos décadas atrás. La neurociencia y Aurora García, Experta en Perfumería y creadora de la marca MYFEST PERFUMES, lo explican, el olfato está directamente conectado con el sistema límbico. Por eso, un aroma puede hacernos revivir una escena entera.

Hay olores que definen una ciudad: el azahar en Sevilla, el mar en Cádiz, el humo de las castañas en Madrid en invierno. El concepto de Myfest es precisamente eso: puedes crear tu propio aroma único y personal según te quieras sentir cada día.

