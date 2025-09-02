Quince detenidos en Barcelona por concertar matrimonios fraudulentos

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona ha desmantelado una red criminal que concertaba matrimonios fraudulentos para la obtención de permisos de residencia, y ha detenido a una quincena de personas de nacionalidad extranjera.

Además, se ha procedido a la cancelación de 18 registros de pareja estable fraudulentos, según informa este martes el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Obtención de permisos de residencia

La organización criminal hacía un uso fraudulento de documentos públicos para la obtención de permisos de residencia en el territorio español por arraigo familiar o por vínculos con ciudadanos comunitarios.

El 'modus operandi' consistía en la inscripción patronal conjunta de ciudadanos extranjeros con mujeres españolas con las que posteriormente formalizaban una pareja estable ante notario, inscribiéndose en el Registro de Cataluña en esta materia.

A partir de ahí, utilizaban esta condición legal de pareja para iniciar expedientes de residencia bajo la figura de familiar comunitario o por circunstancias de arraigo familiar.

La investigación conjunta ha permitido constatar que muchas de estas mujeres españolas habían denunciado la sustracción o el uso indebido de su documentación, así como su empadronamiento sin su consentimiento en domicilios en los que no residían.

Los agentes de ambos cuerpos analizaron la documentación notarial, sospechosa, 135 expedientes de extranjería implicados en esta trama y tomaron declaración a una treintena de mujeres españolas que habían sido víctimas de usurpación de estado civil, de falsedad documental y estafa.