Quienes son los dos detenidos por el asesinato de Mati Muñoz en Indonesia

El cuerpo de María Matilde Muñoz Cazorla fue encontrado este sábado enterrado en una playa después de estar dos meses desaparecida, la policía de Indonesia ha anunciado la detención de dos hombres que han confesado los hechos.

Cronología de la desaparición de Mati Muñoz, la española hallada sin vida en Indonesia: dos detenidos y una confesión

Lo último que se supo de Mati, la española desaparecida en Indonesia

Fotografía de los dos detenidos por la Policía indonesia que han confesado haber planeado el asesinato de Matilde Muñoz, la española desaparecida desde hace dos meses en la isla de Lombok (Indonesia).
Fotografía de los dos detenidos por la Policía indonesia que han confesado haber planeado el asesinato de Matilde Muñoz, la española desaparecida desde hace dos meses en la isla de Lombok (Indonesia). | Agencia EFE

El cuerpo de María Matilde Muñoz Cazorla fue encontrado este sábado por la policía de Indonesia casi dos meses después de que se tuviera la última información sobre ella, su alojamiento los días 1 y 2 de junio en el hotel Bumi Aditya, una amiga denunció su desaparición el 28 del mismo mes en una de Sant Feliu de Guixols (Girona). Los cuerpos de seguridad han informado también en la madrugada de este domingo de la detención de dos hombres acusados por "homicidio premeditado y robo con violencia" de Muñoz.

Se trata de dos hombres de 34 y 30 años residentes de la localidad de Senggigi, donde está situado el hotel de Muñoz en la isla, cercana a Bali, indicó Lalu Eka Arya Mardiwinata, jefe de la unidad de investigaciones criminales de la comisaría Lombok Occidental, según el comunicado. El mismo indica que uno de los hombres fue detenido en su residencia y otro en el hospital Maratam City, también en Senggigi, cuando visitaba a su familia, sin detallar cuándo ni cómo llegaron a sospechar de los arrestados.

"Los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron a la habitación de la víctima a través de una ventana", indicó el policía en el comunicado, que añade que, según las confesiones, tenían como objetivo "robar las pertenencias" de Muñoz. El texto añade que la mujer habría sido asfixiada y que su cuerpo, que fue trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara para examinarlo, fue hallado en la playa cercana a su hotel.

La Policía indonesia había iniciado una investigación en Lombok, isla cercana a la turística Bali, el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta. La española fue supuestamente vista por última vez a comienzos de julio por personal del hotel Bumi Aditya, en Senggigi, según dijeron a la policía, mientras el círculo íntimo de la mujer aseguró no saber de ella, muy activa en mensajes a sus seres queridos, desde finales de junio.

